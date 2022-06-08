https://ria.ru/20220608/severodonetsk-1793913206.html

Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка

Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка - РИА Новости, 08.06.2022

Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка

В аэропорту Северодонецка не осталось украинских военных, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:45

2022-06-08T10:45

2022-06-08T11:27

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

луганская народная республика

россия

родион мирошник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. В аэропорту Северодонецка не осталось украинских военных, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник."Северодонецкий аэропорт зачищен. <...> Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения "Азот", — написал он в своем Telegram-канале.По его словам, боевики "ведут беспорядочную стрельбу" по близлежащим к предприятию кварталам, также работают снайперы. Мирошник отметил, что прекратились обстрелы, которые украинская сторона вела из здания аэропорта. Оставшиеся боевики, утверждает представитель ЛНР, "прячутся в лесопосадках"."Союзные войска ведут их поиск и зачистку. Вот так в реальности выглядит "мощное контрнаступление", обещанное Киевом", — заключил он.Аэропорт Северодонецка находится примерно в девяти километрах к юго-востоку от города, рядом с поселком Вороново. В 2014 году в начале вооруженного конфликта на востоке Украины находившееся там имущество разворовали и вывезли. Поскольку аэропорт в Луганске в результате боевых действий разрушен и находится на неподконтрольной Киеву территории, было принято решение о создании нового областного аэропорта на базе северодонецкого. По состоянию на 2022 год порт не работает.

https://ria.ru/20220607/obstrel-1793636905.html

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

северодонецк

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, северодонецк, луганская народная республика, россия, родион мирошник, ситуация в днр и лнр