https://ria.ru/20220608/severodonetsk-1793913206.html
Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка
Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка - РИА Новости, 08.06.2022
Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка
В аэропорту Северодонецка не осталось украинских военных, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:45
2022-06-08T10:45
2022-06-08T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
луганская народная республика
россия
родион мирошник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. В аэропорту Северодонецка не осталось украинских военных, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник."Северодонецкий аэропорт зачищен. <...> Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения "Азот", — написал он в своем Telegram-канале.По его словам, боевики "ведут беспорядочную стрельбу" по близлежащим к предприятию кварталам, также работают снайперы. Мирошник отметил, что прекратились обстрелы, которые украинская сторона вела из здания аэропорта. Оставшиеся боевики, утверждает представитель ЛНР, "прячутся в лесопосадках"."Союзные войска ведут их поиск и зачистку. Вот так в реальности выглядит "мощное контрнаступление", обещанное Киевом", — заключил он.Аэропорт Северодонецка находится примерно в девяти километрах к юго-востоку от города, рядом с поселком Вороново. В 2014 году в начале вооруженного конфликта на востоке Украины находившееся там имущество разворовали и вывезли. Поскольку аэропорт в Луганске в результате боевых действий разрушен и находится на неподконтрольной Киеву территории, было принято решение о создании нового областного аэропорта на базе северодонецкого. По состоянию на 2022 год порт не работает.
https://ria.ru/20220607/obstrel-1793636905.html
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, луганская народная республика, россия, родион мирошник, ситуация в днр и лнр
10:45 08.06.2022 (обновлено: 11:27 08.06.2022)
Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка
Посол ЛНР Мирошник сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка от украинских войск
ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости.
В аэропорту Северодонецка не осталось украинских военных, сообщил
посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Северодонецкий аэропорт зачищен. <...> Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения "Азот", — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, боевики "ведут беспорядочную стрельбу" по близлежащим к предприятию кварталам, также работают снайперы.
Мирошник отметил, что прекратились обстрелы, которые украинская сторона вела из здания аэропорта. Оставшиеся боевики, утверждает представитель ЛНР, "прячутся в лесопосадках".
"Союзные войска ведут их поиск и зачистку. Вот так в реальности выглядит "мощное контрнаступление", обещанное Киевом", — заключил он.
Аэропорт Северодонецка находится примерно в девяти километрах к юго-востоку от города, рядом с поселком Вороново. В 2014 году в начале вооруженного конфликта на востоке Украины находившееся там имущество разворовали и вывезли.
Поскольку аэропорт в Луганске
в результате боевых действий разрушен и находится на неподконтрольной Киеву
территории, было принято решение о создании нового областного аэропорта на базе северодонецкого. По состоянию на 2022 год порт не работает.