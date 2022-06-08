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Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/severodonetsk-1793913206.html
Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка
Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка - РИА Новости, 08.06.2022
Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка
В аэропорту Северодонецка не осталось украинских военных, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:45
2022-06-08T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
луганская народная республика
россия
родион мирошник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. В аэропорту Северодонецка не осталось украинских военных, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник."Северодонецкий аэропорт зачищен. &lt;...&gt; Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения "Азот", — написал он в своем Telegram-канале.По его словам, боевики "ведут беспорядочную стрельбу" по близлежащим к предприятию кварталам, также работают снайперы. Мирошник отметил, что прекратились обстрелы, которые украинская сторона вела из здания аэропорта. Оставшиеся боевики, утверждает представитель ЛНР, "прячутся в лесопосадках"."Союзные войска ведут их поиск и зачистку. Вот так в реальности выглядит "мощное контрнаступление", обещанное Киевом", — заключил он.Аэропорт Северодонецка находится примерно в девяти километрах к юго-востоку от города, рядом с поселком Вороново. В 2014 году в начале вооруженного конфликта на востоке Украины находившееся там имущество разворовали и вывезли. Поскольку аэропорт в Луганске в результате боевых действий разрушен и находится на неподконтрольной Киеву территории, было принято решение о создании нового областного аэропорта на базе северодонецкого. По состоянию на 2022 год порт не работает.
https://ria.ru/20220607/obstrel-1793636905.html
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
северодонецк
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в мире, северодонецк, луганская народная республика, россия, родион мирошник, ситуация в днр и лнр
10:45 08.06.2022 (обновлено: 11:27 08.06.2022)
 
Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка

Посол ЛНР Мирошник сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка от украинских войск

© AFP 2022 / Aris MessinisСеверодонецк
Северодонецк - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / Aris Messinis
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. В аэропорту Северодонецка не осталось украинских военных, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Северодонецкий аэропорт зачищен. <...> Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения "Азот", — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, боевики "ведут беспорядочную стрельбу" по близлежащим к предприятию кварталам, также работают снайперы.
Мирошник отметил, что прекратились обстрелы, которые украинская сторона вела из здания аэропорта. Оставшиеся боевики, утверждает представитель ЛНР, "прячутся в лесопосадках".
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"Союзные войска ведут их поиск и зачистку. Вот так в реальности выглядит "мощное контрнаступление", обещанное Киевом", — заключил он.
Аэропорт Северодонецка находится примерно в девяти километрах к юго-востоку от города, рядом с поселком Вороново. В 2014 году в начале вооруженного конфликта на востоке Украины находившееся там имущество разворовали и вывезли.
Поскольку аэропорт в Луганске в результате боевых действий разрушен и находится на неподконтрольной Киеву территории, было принято решение о создании нового областного аэропорта на базе северодонецкого. По состоянию на 2022 год порт не работает.
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