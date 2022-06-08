https://ria.ru/20220608/sber-1794062229.html

"Сбер" закроет игровое направление

"Сбер" закроет игровое направление - РИА Новости, 08.06.2022

"Сбер" закроет игровое направление

"Сбер" принял решение свернуть игровое направление своего бизнеса, SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:11

2022-06-08T17:11

2022-06-08T17:37

сбер

россия

технологии

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Сбер" принял решение свернуть игровое направление своего бизнеса, SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.Последние несколько лет Сбербанк выстраивал свою экосистему, в рамках которой были представлены финансовые и нефинансовые сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию, сервисы в сфере транспорта и еды, развлечений. Однако после введения санкций Сбербанк проводит актуализацию стратегии. Так, в мае банк продал онлайн-кинотеатр Okko, сервис "Звук", компанию SberCloud, оператора кассового оборудования "Эвотор" и "Центр речевых технологий"."В связи с внешними ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке "Сбер" принял решение закрыть игровое направление", - сообщили в Сбербанке.Компания SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов. Планируется, что часть сотрудников SberGames перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы."Сбер" в конце 2020 года объявил о выходе на игровой рынок, запустив новый сервис облачного гейминга, который позволяет запускать популярные компьютерные игры на телевизоре. А в апреле 2021 года группа сообщила, что расширит свое присутствие на игровом рынке: выделяет игровое направление в отдельный бизнес SberGames и займется выпуском собственных игр, в первую очередь для мобильных устройств.Однако в апреле текущего года Сбербанк попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а затем против него были введены санкции ЕС. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. В результате приложения "Сбера" были удалены из App Store и Google Play.

https://ria.ru/20220531/sberbank-1791916417.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сбер, россия, технологии