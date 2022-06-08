https://ria.ru/20220608/sber-1794062229.html
"Сбер" закроет игровое направление
"Сбер" закроет игровое направление - РИА Новости, 08.06.2022
"Сбер" закроет игровое направление
"Сбер" принял решение свернуть игровое направление своего бизнеса, SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:11
2022-06-08T17:11
2022-06-08T17:37
сбер
россия
технологии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Сбер" принял решение свернуть игровое направление своего бизнеса, SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.Последние несколько лет Сбербанк выстраивал свою экосистему, в рамках которой были представлены финансовые и нефинансовые сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию, сервисы в сфере транспорта и еды, развлечений. Однако после введения санкций Сбербанк проводит актуализацию стратегии. Так, в мае банк продал онлайн-кинотеатр Okko, сервис "Звук", компанию SberCloud, оператора кассового оборудования "Эвотор" и "Центр речевых технологий"."В связи с внешними ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке "Сбер" принял решение закрыть игровое направление", - сообщили в Сбербанке.Компания SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов. Планируется, что часть сотрудников SberGames перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы."Сбер" в конце 2020 года объявил о выходе на игровой рынок, запустив новый сервис облачного гейминга, который позволяет запускать популярные компьютерные игры на телевизоре. А в апреле 2021 года группа сообщила, что расширит свое присутствие на игровом рынке: выделяет игровое направление в отдельный бизнес SberGames и займется выпуском собственных игр, в первую очередь для мобильных устройств.Однако в апреле текущего года Сбербанк попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а затем против него были введены санкции ЕС. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. В результате приложения "Сбера" были удалены из App Store и Google Play.
https://ria.ru/20220531/sberbank-1791916417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбер, россия, технологии
17:11 08.06.2022 (обновлено: 17:37 08.06.2022)
"Сбер" закроет игровое направление
"Сбер" закроет игровое направление из-за ограничений для российских разработчиков
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Сбер" принял решение свернуть игровое направление своего бизнеса, SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.
Последние несколько лет Сбербанк
выстраивал свою экосистему, в рамках которой были представлены финансовые и нефинансовые сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, электронную коммерцию, сервисы в сфере транспорта и еды, развлечений. Однако после введения санкций Сбербанк проводит актуализацию стратегии. Так, в мае банк продал онлайн-кинотеатр Okko, сервис "Звук", компанию SberCloud, оператора кассового оборудования "Эвотор" и "Центр речевых технологий".
"В связи с внешними ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке "Сбер
" принял решение закрыть игровое направление", - сообщили в Сбербанке.
Компания SberGames останавливает найм новых сотрудников и запуски новых проектов. Планируется, что часть сотрудников SberGames перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы.
"Сбер" в конце 2020 года объявил о выходе на игровой рынок, запустив новый сервис облачного гейминга, который позволяет запускать популярные компьютерные игры на телевизоре. А в апреле 2021 года группа сообщила, что расширит свое присутствие на игровом рынке: выделяет игровое направление в отдельный бизнес SberGames и займется выпуском собственных игр, в первую очередь для мобильных устройств.
Однако в апреле текущего года Сбербанк попал под блокирующие санкции США
и Великобритании
, а затем против него были введены санкции ЕС
. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. В результате приложения "Сбера" были удалены из App Store и Google
Play.