https://ria.ru/20220608/sazhentsy-1794064222.html

Саженцы старинного дуба посадили в честь 350-летия со дня рождения Петра I

Саженцы старинного дуба посадили в честь 350-летия со дня рождения Петра I - РИА Новости, 08.06.2022

Саженцы старинного дуба посадили в честь 350-летия со дня рождения Петра I

У Домика Петра I в Санкт-Петербурге в преддверии 350-летия со дня рождения императора посадили два саженца петровского дуба. Это одно из старейших деревьев... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:25

2022-06-08T17:25

2022-06-08T20:31

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. У Домика Петра I в Санкт-Петербурге в преддверии 350-летия со дня рождения императора посадили два саженца петровского дуба. Это одно из старейших деревьев города — в 2022-м ему исполнится 371 год, сообщает пресс-служба Государственного Русского музея.В мероприятии участвовали генеральный директор Русского музея Владимир Гусев и председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин.Посадка саженцев проходила по программе "Всероссийская дубрава Петра Великого", объявленной Русским музеем в 2019 году. К 350-летию со дня рождения Петра I в памятных исторических местах и на объектах культурного наследия планировалось посадить 350 саженцев, выращенных из желудей мемориального дуба."Эти желуди проращиваются в Летнем саду в среднем три года. Сажаем для того, чтобы те, кто будет отмечать 400-летие со Дня рождения Петра I, вспомнили и Русский музей, и нашу программу. К тому времени будет шуметь уже по всей России Дубрава Петра Великого", — отметил Гусев.По программе высадили саженцы более чем в 60 городах РФ и зарубежья. В том числе в Москве, Твери, Белгороде, Орле, Ярославле, Вологде, Казани, Саранске, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Таллинне (Эстония), Ереване (Армения), Алмере (Нидерланды), Линбруке (Великобритания), Ташкенте (Узбекистан).

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Елена Громова

новости культуры, русский музей, петр i, санкт-петербург, россия, музеи