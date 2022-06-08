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Российские саперы ведут разминирование пляжей Мариуполя - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/sapery-1794110585.html
Российские саперы ведут разминирование пляжей Мариуполя
Российские саперы ведут разминирование пляжей Мариуполя - РИА Новости, 08.06.2022
Российские саперы ведут разминирование пляжей Мариуполя
Саперы российского МЧС проводят разминирование мариупольских пляжей, на которых и вблизи в море осталось много мин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:55
2022-06-08T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Саперы российского МЧС проводят разминирование мариупольских пляжей, на которых и вблизи в море осталось много мин, передает корреспондент РИА Новости.Накануне глава горадминистрации Мариуполя запретил купание из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах, запрет введен до полного разминирования.На кадрах РИА Новости, снятых с беспилотника над одним из азовских пляжей Мариуполя, видно, что при разминировании используется в том числе тяжелая техника, в частности робототехническая гусеничная машина ДОК-ИНГ МВ-4.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
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мариуполь
россия
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Разминирование пляжей Мариуполя силами МЧС РФ
Сапёры МЧС России проводят разминирование пляжей Мариуполя
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в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
20:55 08.06.2022 (обновлено: 21:51 08.06.2022)
 
Российские саперы ведут разминирование пляжей Мариуполя

Саперы МЧС России проводят разминирование пляжей Мариуполя

© РИА Новости / Андрей КоцРоссийский сапер
Российский сапер - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Российский сапер. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Саперы российского МЧС проводят разминирование мариупольских пляжей, на которых и вблизи в море осталось много мин, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне глава горадминистрации Мариуполя запретил купание из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах, запрет введен до полного разминирования.
На кадрах РИА Новости, снятых с беспилотника над одним из азовских пляжей Мариуполя, видно, что при разминировании используется в том числе тяжелая техника, в частности робототехническая гусеничная машина ДОК-ИНГ МВ-4.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
МЧС ДНР о работе саперов и обезвреженных взрывоопасных предметах - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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