https://ria.ru/20220608/sapery-1794110585.html

Российские саперы ведут разминирование пляжей Мариуполя

Российские саперы ведут разминирование пляжей Мариуполя - РИА Новости, 08.06.2022

Российские саперы ведут разминирование пляжей Мариуполя

Саперы российского МЧС проводят разминирование мариупольских пляжей, на которых и вблизи в море осталось много мин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T20:55

2022-06-08T20:55

2022-06-08T21:51

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МАРИУПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Саперы российского МЧС проводят разминирование мариупольских пляжей, на которых и вблизи в море осталось много мин, передает корреспондент РИА Новости.Накануне глава горадминистрации Мариуполя запретил купание из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах, запрет введен до полного разминирования.На кадрах РИА Новости, снятых с беспилотника над одним из азовских пляжей Мариуполя, видно, что при разминировании используется в том числе тяжелая техника, в частности робототехническая гусеничная машина ДОК-ИНГ МВ-4.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20220608/sapery-1793954252.html

мариуполь

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Разминирование пляжей Мариуполя силами МЧС РФ Сапёры МЧС России проводят разминирование пляжей Мариуполя 2022-06-08T20:55 true PT0M19S

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в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр