https://ria.ru/20220608/sapery-1794110585.html
Российские саперы ведут разминирование пляжей Мариуполя
Российские саперы ведут разминирование пляжей Мариуполя - РИА Новости, 08.06.2022
Российские саперы ведут разминирование пляжей Мариуполя
Саперы российского МЧС проводят разминирование мариупольских пляжей, на которых и вблизи в море осталось много мин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:55
2022-06-08T20:55
2022-06-08T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
россия
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ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Саперы российского МЧС проводят разминирование мариупольских пляжей, на которых и вблизи в море осталось много мин, передает корреспондент РИА Новости.Накануне глава горадминистрации Мариуполя запретил купание из-за большого количества взрывоопасных предметов на пляжах, запрет введен до полного разминирования.На кадрах РИА Новости, снятых с беспилотника над одним из азовских пляжей Мариуполя, видно, что при разминировании используется в том числе тяжелая техника, в частности робототехническая гусеничная машина ДОК-ИНГ МВ-4.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20220608/sapery-1793954252.html
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Разминирование пляжей Мариуполя силами МЧС РФ
Сапёры МЧС России проводят разминирование пляжей Мариуполя
2022-06-08T20:55
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
20:55 08.06.2022 (обновлено: 21:51 08.06.2022)
Российские саперы ведут разминирование пляжей Мариуполя
Саперы МЧС России проводят разминирование пляжей Мариуполя