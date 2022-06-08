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Саперы ДНР обезвредили более ста тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/sapery-1793954252.html
Саперы ДНР обезвредили более ста тысяч взрывоопасных предметов
Саперы ДНР обезвредили более ста тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 08.06.2022
Саперы ДНР обезвредили более ста тысяч взрывоопасных предметов
Саперы за три месяца обезвредили в Донецкой Народной Республике уже более 100 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил РИА Новости начальник отряда... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:50
2022-06-08T16:25
специальная военная операция на украине
михаил мизинцев
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ситуация в днр и лнр
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ТЕЛЬМАНОВО (ДНР), 8 июня – РИА Новости. Саперы за три месяца обезвредили в Донецкой Народной Республике уже более 100 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил РИА Новости начальник отряда пиротехнических работ республиканского спасательного центра МЧС ДНР Дмитрий Фефелов."С марта месяца саперами МЧС ДНР было обследовано более 900 гектаров открытой местности, также обследовано около 300 тысяч квадратных метров помещений и выявлено более 100 тысяч взрывоопасных предметов", - сказал представитель МЧС ДНР.По его словам, саперы ДНР работает в тесной связке с коллегами из России. Как ранее сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, обезвредили почти 14 тысяч взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20220607/sapery-1793858956.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МЧС ДНР о работе саперов и обезвреженных взрывоопасных предметах
В МЧС ДНР рассказали РИА Новости, что саперы обезвредили уже более 100 тыс взрывоопасных предметов и как в здании на недавно освобожденной территории обнаружили производство самодельных взрывных устройств
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12:50 08.06.2022 (обновлено: 16:25 08.06.2022)
 
Саперы ДНР обезвредили более ста тысяч взрывоопасных предметов

МЧС ДНР: донецкие саперы обезвредили более ста тысяч взрывоопасных предметов за три месяца

Читать ria.ru в
ТЕЛЬМАНОВО (ДНР), 8 июня – РИА Новости. Саперы за три месяца обезвредили в Донецкой Народной Республике уже более 100 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил РИА Новости начальник отряда пиротехнических работ республиканского спасательного центра МЧС ДНР Дмитрий Фефелов.
"С марта месяца саперами МЧС ДНР было обследовано более 900 гектаров открытой местности, также обследовано около 300 тысяч квадратных метров помещений и выявлено более 100 тысяч взрывоопасных предметов", - сказал представитель МЧС ДНР.
По его словам, саперы ДНР работает в тесной связке с коллегами из России. Как ранее сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, обезвредили почти 14 тысяч взрывоопасных предметов.
Мина на территории Луганской ТЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 21:41Специальная военная операция на Украине
Российские саперы обезвредили 738 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МизинцевВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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