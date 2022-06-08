https://ria.ru/20220608/sapery-1793954252.html

Саперы ДНР обезвредили более ста тысяч взрывоопасных предметов

Саперы ДНР обезвредили более ста тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 08.06.2022

Саперы ДНР обезвредили более ста тысяч взрывоопасных предметов

Саперы за три месяца обезвредили в Донецкой Народной Республике уже более 100 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил РИА Новости начальник отряда... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:50

2022-06-08T12:50

2022-06-08T16:25

специальная военная операция на украине

михаил мизинцев

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ситуация в днр и лнр

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ТЕЛЬМАНОВО (ДНР), 8 июня – РИА Новости. Саперы за три месяца обезвредили в Донецкой Народной Республике уже более 100 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил РИА Новости начальник отряда пиротехнических работ республиканского спасательного центра МЧС ДНР Дмитрий Фефелов."С марта месяца саперами МЧС ДНР было обследовано более 900 гектаров открытой местности, также обследовано около 300 тысяч квадратных метров помещений и выявлено более 100 тысяч взрывоопасных предметов", - сказал представитель МЧС ДНР.По его словам, саперы ДНР работает в тесной связке с коллегами из России. Как ранее сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, обезвредили почти 14 тысяч взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20220607/sapery-1793858956.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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МЧС ДНР о работе саперов и обезвреженных взрывоопасных предметах В МЧС ДНР рассказали РИА Новости, что саперы обезвредили уже более 100 тыс взрывоопасных предметов и как в здании на недавно освобожденной территории обнаружили производство самодельных взрывных устройств 2022-06-08T12:50 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мизинцев, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр