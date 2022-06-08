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Кулеба призвал ЕС незамедлительно ввести новые санкции против России - РИА Новости, 08.06.2022
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Кулеба призвал ЕС незамедлительно ввести новые санкции против России
Кулеба призвал ЕС незамедлительно ввести новые санкции против России - РИА Новости, 08.06.2022
Кулеба призвал ЕС незамедлительно ввести новые санкции против России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС незамедлительно принять седьмой пакет санкций против России. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:41
2022-06-08T18:41
в мире
россия
украина
евросоюз
мид украины
дмитрий кулеба
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС незамедлительно принять седьмой пакет санкций против России."Мы благодарны ЕС за шестой пакет санкций, но уже нужен седьмой. И безотлагательно. Тем более, что еще на пути к шестому я получал много заверений в том, что седьмой пакет не заставит себя ждать… Мы понимаем, что некоторые европейские политики сейчас начнут говорить, что нужно "подождать", "подумать", "изучить влияние введенных санкций". Украина категорически отвергает предложения "повременить" со следующими санкциями", - написал Кулеба в соцсетях.По его словам, он подписал письмо в адрес ЕС с конкретными предложениями по седьмому пакету. Среди них новые персональные санкции, секторальные санкции в сферах энергетики, финансов и торговли, а также пути закрытия всех "лазеек для обхода и уклонения от санкций". "Глобальная задача как для ЕС, так и для Группы семи и других ведущих игроков: убить российский экспорт", - добавил Кулеба.ЕС с конца февраля ввел шесть пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Ограничительные меры распространяются на 1158 физлиц и 98 организаций. Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд в страны Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220606/khvorost-1793494698.html
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в мире, россия, украина, евросоюз, мид украины, дмитрий кулеба, санкции в отношении россии
18:41 08.06.2022
 
Кулеба призвал ЕС незамедлительно ввести новые санкции против России

Кулеба призвал Евросоюз незамедлительно ввести седьмой пакет санкций против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС незамедлительно принять седьмой пакет санкций против России.
"Мы благодарны ЕС за шестой пакет санкций, но уже нужен седьмой. И безотлагательно. Тем более, что еще на пути к шестому я получал много заверений в том, что седьмой пакет не заставит себя ждать… Мы понимаем, что некоторые европейские политики сейчас начнут говорить, что нужно "подождать", "подумать", "изучить влияние введенных санкций". Украина категорически отвергает предложения "повременить" со следующими санкциями", - написал Кулеба в соцсетях.
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По его словам, он подписал письмо в адрес ЕС с конкретными предложениями по седьмому пакету. Среди них новые персональные санкции, секторальные санкции в сферах энергетики, финансов и торговли, а также пути закрытия всех "лазеек для обхода и уклонения от санкций". "Глобальная задача как для ЕС, так и для Группы семи и других ведущих игроков: убить российский экспорт", - добавил Кулеба.
ЕС с конца февраля ввел шесть пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Ограничительные меры распространяются на 1158 физлиц и 98 организаций. Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд в страны Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в Евросоюзе запрещено передавать средства фигурантам списка.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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