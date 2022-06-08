https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794051355.html
Канада расширила санкционный список против России
Канада расширила санкционный список против России - РИА Новости, 08.06.2022
Канада расширила санкционный список против России
Канада расширила санкционный список против РФ, добавив туда запрет на консультирование российских нефтегазовых и химических компаний, сообщает правительство... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:48
2022-06-08T16:48
2022-06-08T16:48
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Канада расширила санкционный список против РФ, добавив туда запрет на консультирование российских нефтегазовых и химических компаний, сообщает правительство страны.Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Канады, под запрет попали 28 видов деятельности, в том числе строительство и перевозки, компьютерные, бухгалтерские и консалтинговые услуги в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов.Ранее сообщалось, что 31 мая Канада ввела очередной пакет рестрикций против финансового сектора России, которые затронули 22 физических и четыре юридических лица. Санкционный перечень Канады пополнили в том числе высокопоставленные сотрудники российских финучреждений, а также крупные банки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, санкции в отношении россии, экономика, канада, россия, в мире, нефть
Канада расширила санкционный список против России
Канада добавила в список санкций против России услуги для химического и нефтяного секторов