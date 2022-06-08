https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794051355.html

Канада расширила санкционный список против России

Канада расширила санкционный список против России - РИА Новости, 08.06.2022

Канада расширила санкционный список против России

Канада расширила санкционный список против РФ, добавив туда запрет на консультирование российских нефтегазовых и химических компаний, сообщает правительство... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:48

2022-06-08T16:48

2022-06-08T16:48

санкции

санкции в отношении россии

экономика

канада

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в мире

нефть

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Канада расширила санкционный список против РФ, добавив туда запрет на консультирование российских нефтегазовых и химических компаний, сообщает правительство страны.Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Канады, под запрет попали 28 видов деятельности, в том числе строительство и перевозки, компьютерные, бухгалтерские и консалтинговые услуги в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов.Ранее сообщалось, что 31 мая Канада ввела очередной пакет рестрикций против финансового сектора России, которые затронули 22 физических и четыре юридических лица. Санкционный перечень Канады пополнили в том числе высокопоставленные сотрудники российских финучреждений, а также крупные банки.

https://ria.ru/20220608/defolt-1793978675.html

канада

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, экономика, канада, россия, в мире, нефть