https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794014114.html

Захарова заявила об эффективности ответных мер против санкций Евросоюза

Захарова заявила об эффективности ответных мер против санкций Евросоюза - РИА Новости, 08.06.2022

Захарова заявила об эффективности ответных мер против санкций Евросоюза

Ответные меры в отношении ЕС принимаются продуманно, предпринимаемые Москвой шаги эффективны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:15

2022-06-08T15:15

2022-06-08T15:15

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_710a271ce47666eea6fa4a2f8618ee21.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ответные меры в отношении ЕС принимаются продуманно, предпринимаемые Москвой шаги эффективны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы также неоднократно предупреждали наших есовских соседей о том, что оставляем за собой право на принятие ответных мер в отношении Евросоюза. Эти ответные меры принимаются не бездумно, исходя из эмоций, а действительно с прицелом на сохранение собственных интересов и на ограничение разрушительного характера вводимых в отношении нас нелегитимных санкций", - сказала она."Подтверждением эффективности наших ответных шагов является то, что в ЕС на фоне призывов к разработке все новых антироссийских рестрикций все чаще и громче звучат оценки такого плана, что санкицонная политика ЕС в отношении России достигла предела, что она неэффективна, что она не решила ни одной поставленной коллективным Западом задачи", - добавила Захарова.Она подчеркнула, что ущерб от антироссийских санкций для стран Евросоюза будет больше, чем для России."Наши вынужденные встречные действия экономического характера в отношении стран-членов ЕС носят тщательно выверенный характер, направлены исключительно против недружественных стран", - отметила Захарова.Ранее по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.

https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794009055.html

https://ria.ru/20220608/zerno-1793978291.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, мария захарова