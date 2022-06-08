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Захарова заявила об эффективности ответных мер против санкций Евросоюза - РИА Новости, 08.06.2022
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Захарова заявила об эффективности ответных мер против санкций Евросоюза
Захарова заявила об эффективности ответных мер против санкций Евросоюза - РИА Новости, 08.06.2022
Захарова заявила об эффективности ответных мер против санкций Евросоюза
Ответные меры в отношении ЕС принимаются продуманно, предпринимаемые Москвой шаги эффективны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:15
2022-06-08T15:15
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
мария захарова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ответные меры в отношении ЕС принимаются продуманно, предпринимаемые Москвой шаги эффективны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы также неоднократно предупреждали наших есовских соседей о том, что оставляем за собой право на принятие ответных мер в отношении Евросоюза. Эти ответные меры принимаются не бездумно, исходя из эмоций, а действительно с прицелом на сохранение собственных интересов и на ограничение разрушительного характера вводимых в отношении нас нелегитимных санкций", - сказала она."Подтверждением эффективности наших ответных шагов является то, что в ЕС на фоне призывов к разработке все новых антироссийских рестрикций все чаще и громче звучат оценки такого плана, что санкицонная политика ЕС в отношении России достигла предела, что она неэффективна, что она не решила ни одной поставленной коллективным Западом задачи", - добавила Захарова.Она подчеркнула, что ущерб от антироссийских санкций для стран Евросоюза будет больше, чем для России."Наши вынужденные встречные действия экономического характера в отношении стран-членов ЕС носят тщательно выверенный характер, направлены исключительно против недружественных стран", - отметила Захарова.Ранее по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.
https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794009055.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, мария захарова
15:15 08.06.2022
 
Захарова заявила об эффективности ответных мер против санкций Евросоюза

Представитель МИД Захарова назвала ответные меры против санкций Евросоюза эффективными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ответные меры в отношении ЕС принимаются продуманно, предпринимаемые Москвой шаги эффективны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы также неоднократно предупреждали наших есовских соседей о том, что оставляем за собой право на принятие ответных мер в отношении Евросоюза. Эти ответные меры принимаются не бездумно, исходя из эмоций, а действительно с прицелом на сохранение собственных интересов и на ограничение разрушительного характера вводимых в отношении нас нелегитимных санкций", - сказала она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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"Подтверждением эффективности наших ответных шагов является то, что в ЕС на фоне призывов к разработке все новых антироссийских рестрикций все чаще и громче звучат оценки такого плана, что санкицонная политика ЕС в отношении России достигла предела, что она неэффективна, что она не решила ни одной поставленной коллективным Западом задачи", - добавила Захарова.
Она подчеркнула, что ущерб от антироссийских санкций для стран Евросоюза будет больше, чем для России.
"Наши вынужденные встречные действия экономического характера в отношении стран-членов ЕС носят тщательно выверенный характер, направлены исключительно против недружественных стран", - отметила Захарова.
Ранее по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры согласовали введение частичного нефтяного эмбарго против России, разблокировав таким образом введение шестого пакета антироссийских санкций, которые также включают отключение от SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииМария Захарова
 
 
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