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Россия найдет выход из новых санкций Евросоюза, заявила Захарова
Россия найдет выход из новых санкций Евросоюза, заявила Захарова - РИА Новости, 08.06.2022
Россия найдет выход из новых санкций Евросоюза, заявила Захарова
Новые санкции ЕС отразятся на российской экономике, но страна научилась адаптироваться к таким ситуациям, найдет выход, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:02
2022-06-08T15:02
2022-06-08T15:02
евросоюз
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новые санкции ЕС отразятся на российской экономике, но страна научилась адаптироваться к таким ситуациям, найдет выход, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Новые санкционные шаги ЕС в той или иной степени отразятся, конечно, и на нашей экономике, да и вообще на общемировой экономической ситуации. Как показал опыт, российская экономика и бизнес-сообщество уже научились мобилизовываться в условиях вводимых Западом ограничительных мер, они адаптируются к ситуации. Но мы в этих условиях живем давно. Это, может быть, для кого-то в новинку. У нас эта ситуация уже давняя, застарелая, все это, конечно, сопряжено и с проблемами, и с поисками решений. Но эти решения находятся, и пути выхода из сложившихся обстоятельств тоже каждый раз намечаются", - сказала Захарова на брифинге в среду.По ее словам, российская экономика уже начала адаптироваться к нынешней непростой ситуации и выдерживает эти испытания.
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии
Россия найдет выход из новых санкций Евросоюза, заявила Захарова
Захарова: Россия научилась адаптироваться к санкциям Евросоюза и найдет выход