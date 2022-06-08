https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794009055.html

Россия найдет выход из новых санкций Евросоюза, заявила Захарова

Россия найдет выход из новых санкций Евросоюза, заявила Захарова - РИА Новости, 08.06.2022

Россия найдет выход из новых санкций Евросоюза, заявила Захарова

Новые санкции ЕС отразятся на российской экономике, но страна научилась адаптироваться к таким ситуациям, найдет выход, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:02

2022-06-08T15:02

2022-06-08T15:02

евросоюз

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_0:199:3072:1926_1920x0_80_0_0_806cd22f8cee9abee7951cc10aae6b90.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новые санкции ЕС отразятся на российской экономике, но страна научилась адаптироваться к таким ситуациям, найдет выход, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Новые санкционные шаги ЕС в той или иной степени отразятся, конечно, и на нашей экономике, да и вообще на общемировой экономической ситуации. Как показал опыт, российская экономика и бизнес-сообщество уже научились мобилизовываться в условиях вводимых Западом ограничительных мер, они адаптируются к ситуации. Но мы в этих условиях живем давно. Это, может быть, для кого-то в новинку. У нас эта ситуация уже давняя, застарелая, все это, конечно, сопряжено и с проблемами, и с поисками решений. Но эти решения находятся, и пути выхода из сложившихся обстоятельств тоже каждый раз намечаются", - сказала Захарова на брифинге в среду.По ее словам, российская экономика уже начала адаптироваться к нынешней непростой ситуации и выдерживает эти испытания.

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии