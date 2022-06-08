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Россия найдет выход из новых санкций Евросоюза, заявила Захарова - РИА Новости, 08.06.2022
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Россия найдет выход из новых санкций Евросоюза, заявила Захарова
Россия найдет выход из новых санкций Евросоюза, заявила Захарова - РИА Новости, 08.06.2022
Россия найдет выход из новых санкций Евросоюза, заявила Захарова
Новые санкции ЕС отразятся на российской экономике, но страна научилась адаптироваться к таким ситуациям, найдет выход, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:02
2022-06-08T15:02
евросоюз
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новые санкции ЕС отразятся на российской экономике, но страна научилась адаптироваться к таким ситуациям, найдет выход, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Новые санкционные шаги ЕС в той или иной степени отразятся, конечно, и на нашей экономике, да и вообще на общемировой экономической ситуации. Как показал опыт, российская экономика и бизнес-сообщество уже научились мобилизовываться в условиях вводимых Западом ограничительных мер, они адаптируются к ситуации. Но мы в этих условиях живем давно. Это, может быть, для кого-то в новинку. У нас эта ситуация уже давняя, застарелая, все это, конечно, сопряжено и с проблемами, и с поисками решений. Но эти решения находятся, и пути выхода из сложившихся обстоятельств тоже каждый раз намечаются", - сказала Захарова на брифинге в среду.По ее словам, российская экономика уже начала адаптироваться к нынешней непростой ситуации и выдерживает эти испытания.
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евросоюз, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии
15:02 08.06.2022
 
Россия найдет выход из новых санкций Евросоюза, заявила Захарова

Захарова: Россия научилась адаптироваться к санкциям Евросоюза и найдет выход

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новые санкции ЕС отразятся на российской экономике, но страна научилась адаптироваться к таким ситуациям, найдет выход, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Новые санкционные шаги ЕС в той или иной степени отразятся, конечно, и на нашей экономике, да и вообще на общемировой экономической ситуации. Как показал опыт, российская экономика и бизнес-сообщество уже научились мобилизовываться в условиях вводимых Западом ограничительных мер, они адаптируются к ситуации. Но мы в этих условиях живем давно. Это, может быть, для кого-то в новинку. У нас эта ситуация уже давняя, застарелая, все это, конечно, сопряжено и с проблемами, и с поисками решений. Но эти решения находятся, и пути выхода из сложившихся обстоятельств тоже каждый раз намечаются", - сказала Захарова на брифинге в среду.
По ее словам, российская экономика уже начала адаптироваться к нынешней непростой ситуации и выдерживает эти испытания.
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ЕвросоюзВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
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