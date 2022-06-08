https://ria.ru/20220608/sanktsii-1793942950.html

Анкара ведет объективную политику относительно санкций, заявил Чавушоглу

Анкара ведет объективную политику относительно санкций, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 08.06.2022

Анкара ведет объективную политику относительно санкций, заявил Чавушоглу

Неподключение Анкары к санкциям против России может беспокоить Украину, но политика Турции сбалансирована и объективна, заявил глава турецкого МИД Мевлют... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:27

2022-06-08T12:27

2022-06-08T12:27

в мире

турция

украина

россия

мевлют чавушоглу

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Неподключение Анкары к санкциям против России может беспокоить Украину, но политика Турции сбалансирована и объективна, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."Наша позиция, неподключение к санкциям, может вызывать беспокойство, в том числе у Украины. Но необходимо признать, что позиция Турции сбалансированная и объективная", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре.По его словам, Турция определяет свою политику "самостоятельно, вне зависимости от чужих мнений".

https://ria.ru/20220531/turtsiya-1791947264.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, украина, россия, мевлют чавушоглу, санкции в отношении россии