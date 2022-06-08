https://ria.ru/20220608/sanktsii-1793942950.html
Анкара ведет объективную политику относительно санкций, заявил Чавушоглу
Анкара ведет объективную политику относительно санкций, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 08.06.2022
Анкара ведет объективную политику относительно санкций, заявил Чавушоглу
Неподключение Анкары к санкциям против России может беспокоить Украину, но политика Турции сбалансирована и объективна, заявил глава турецкого МИД Мевлют... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:27
2022-06-08T12:27
2022-06-08T12:27
в мире
турция
украина
россия
мевлют чавушоглу
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Неподключение Анкары к санкциям против России может беспокоить Украину, но политика Турции сбалансирована и объективна, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."Наша позиция, неподключение к санкциям, может вызывать беспокойство, в том числе у Украины. Но необходимо признать, что позиция Турции сбалансированная и объективная", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре.По его словам, Турция определяет свою политику "самостоятельно, вне зависимости от чужих мнений".
https://ria.ru/20220531/turtsiya-1791947264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, украина, россия, мевлют чавушоглу, санкции в отношении россии
Анкара ведет объективную политику относительно санкций, заявил Чавушоглу
Чавушоглу: Анкара ведет объективную и сбалансированную политику относительно санкций