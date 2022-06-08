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Анкара ведет объективную политику относительно санкций, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 08.06.2022
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Анкара ведет объективную политику относительно санкций, заявил Чавушоглу
Анкара ведет объективную политику относительно санкций, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 08.06.2022
Анкара ведет объективную политику относительно санкций, заявил Чавушоглу
Неподключение Анкары к санкциям против России может беспокоить Украину, но политика Турции сбалансирована и объективна, заявил глава турецкого МИД Мевлют... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:27
2022-06-08T12:27
в мире
турция
украина
россия
мевлют чавушоглу
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Неподключение Анкары к санкциям против России может беспокоить Украину, но политика Турции сбалансирована и объективна, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."Наша позиция, неподключение к санкциям, может вызывать беспокойство, в том числе у Украины. Но необходимо признать, что позиция Турции сбалансированная и объективная", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре.По его словам, Турция определяет свою политику "самостоятельно, вне зависимости от чужих мнений".
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в мире, турция, украина, россия, мевлют чавушоглу, санкции в отношении россии
12:27 08.06.2022
 
Анкара ведет объективную политику относительно санкций, заявил Чавушоглу

Чавушоглу: Анкара ведет объективную и сбалансированную политику относительно санкций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Неподключение Анкары к санкциям против России может беспокоить Украину, но политика Турции сбалансирована и объективна, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Наша позиция, неподключение к санкциям, может вызывать беспокойство, в том числе у Украины. Но необходимо признать, что позиция Турции сбалансированная и объективная", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре.
По его словам, Турция определяет свою политику "самостоятельно, вне зависимости от чужих мнений".
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Турция не будет подключаться к санкциям против России, заявил Чавушоглу
 
В миреТурцияУкраинаРоссияМевлют ЧавушоглуСанкции в отношении России
 
 
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