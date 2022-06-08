https://ria.ru/20220608/sanktsii-1793876915.html

Американский профессор сравнил ущерб от санкций для России и Запада

Американский профессор сравнил ущерб от санкций для России и Запада - РИА Новости, 08.06.2022

Американский профессор сравнил ущерб от санкций для России и Запада

Россия понесет издержки от западных санкций, однако они "меркнут" на фоне того, что ожидает весь остальной мир, заявил в интервью Asia Times профессор... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T03:47

2022-06-08T03:47

2022-06-08T03:47

в мире

россия

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

джо байден

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Россия понесет издержки от западных санкций, однако они "меркнут" на фоне того, что ожидает весь остальной мир, заявил в интервью Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.Как заявил профессор, антироссийские санкции оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели – "изменения поведения" Москвы.Отвечая на вопрос о цене этих санкций для США, ЕС и всего мира, Ханке отметил, что по этому вопросу есть оценки только от инвестиционных банков, центральных банков, международных организаций, таких как МВФ, и различных НПО. "Эти оценки, которые носят несколько случайный и частичный характер – лишь верхушка айсберга, – указывают на то, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими", – подчеркнул он.По его словам, хотя экономические издержки для Москвы окажутся значительными, они "меркнут" по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся те, кто находятся за пределами России. "С точки зрения масштабов: ЕС понесет (огромные. – прим. ред.) расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы", - предупредил профессор.Как указал Ханке, запреты на российские энергоресурсы и их транспортировку окажут "очень негативное и серьезное" влияние на страны Евросоюза, за исключением Венгрии."США не останутся невредимыми. Мировые рынки нефти и газа станут политизированными и балканизированными, а нефть не будет поставляться так свободно, как это было в течение последних четырех десятилетий. В результате каждый в конечном итоге заплатит больше, чем было бы в ином случае", - добавил он.При этом профессор подверг критике заявления президента США Джо Байдена о том, что инфляция в Штатах якобы спровоцирована действиями России. Ханке подчеркнул, что проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как "пьяные матросы".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. При этом Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России— долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220606/evropa-1793387924.html

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793581229.html

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в мире, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, джо байден, дональд трамп, владимир путин, мвф