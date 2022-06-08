https://ria.ru/20220608/sanktsii-1793876773.html

Санкции против России ударили по США и Европе, заявил экс-дипломат

Санкции против России ударили по США и Европе, заявил экс-дипломат - РИА Новости, 08.06.2022

Санкции против России ударили по США и Европе, заявил экс-дипломат

Санкции против России бумерангом ударили по США и Европе, вызвав нестабильность их собственных экономик, считает аналитик и бывший сотрудник МИД Венесуэлы Басем РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T03:45

2022-06-08T03:45

2022-06-08T03:45

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венесуэла

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КАРАКАС, 8 июн - РИА Новости. Санкции против России бумерангом ударили по США и Европе, вызвав нестабильность их собственных экономик, считает аналитик и бывший сотрудник МИД Венесуэлы Басем Таджелдин."Вся эта кампания против России обернулась бумерангом против их (США и ЕС) экономик, достаточно посмотреть на уровень инфляции, отчаяние американцев из-за роста цен, на нестабильность... в европейских странах", - сказал эксперт РИА Новости."Использование любимого лакея Запада - Украины - спровоцировало энергетический кризис в Европе, и США пытаются нормализовать отношения с другими странами, пострадавшими от их внешней политики, как в случае с Венесуэлой", - отметил Таджелдин.По его мнению, ослабление санкций против Венесуэлы - это политический ход: США хотят воспользоваться ситуацией и продать венесуэльскую нефть Европе.Ранее западные СМИ сообщили, что госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую нефть.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/zelenskiy-1793763738.html

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россия, сша, европа, украина, венесуэла, в мире