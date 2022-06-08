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Канада и США укрепят усилия по соблюдению ограничений в отношении России
Канада и США укрепят усилия по соблюдению ограничений в отношении России - РИА Новости, 08.06.2022
Канада и США укрепят усилия по соблюдению ограничений в отношении России
Правоохранительные органы Канады и США договорились об укреплении усилий по соблюдению экспортных ограничений в области технологий и другой продукции, которая... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T02:37
2022-06-08T02:37
2022-06-08T02:37
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Канады и США договорились об укреплении усилий по соблюдению экспортных ограничений в области технологий и другой продукции, которая может усилить военные возможности РФ, сообщает агентство пограничных служб Канады."Мы укрепим взаимоотношения правоохранителей через совместную приверженность использованию наших полномочий и ресурсы для выявления, сдерживания и пресечения нарушений экспортного контроля", - говорится в пресс-релизе агентства.Как говорится в сообщении, США и Канада будут обмениваться информацией, конфисковывать поставки и сотрудничать в проведении расследований.Отмечается, что активизируются усилия, которые призваны не допустить попадания в Россию критически важных товаров и технологий.
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/zelenskiy-1793763738.html
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канада, сша, россия, в мире
Канада и США укрепят усилия по соблюдению ограничений в отношении России
Канада и США укрепят усилия по соблюдению экспортного контроля в отношении России