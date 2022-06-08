https://ria.ru/20220608/rybaki-1793881638.html

На Сахалине поддержали запрет на промысел для японских рыбаков

На Сахалине поддержали запрет на промысел для японских рыбаков - РИА Новости, 08.06.2022

На Сахалине поддержали запрет на промысел для японских рыбаков

В условиях нарастающего деконструктивизма Японии в межгосударственных отношениях на Сахалине полностью поддерживают комплекс мер противодействия РФ, в том числе РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T06:31

2022-06-08T06:31

2022-06-08T06:46

россия

курильские острова

япония

сахалинская областная дума

в мире

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июн – РИА Новости. В условиях нарастающего деконструктивизма Японии в межгосударственных отношениях на Сахалине полностью поддерживают комплекс мер противодействия РФ, в том числе запрет на промысел ВБР у южных Курил, заявил РИА Новости глава сахалинского отделения РГО Сергей Пономарев.Ранее МИД России объявил о приостановке реализации российско-японского соглашения 1998 года, которое позволяло японским рыбакам вести промысел морских биоресурсов в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курил. Решение принято из-за того, что в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, пояснили в российском министерстве. Реализация соглашения прекращена до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств."Дальневосточные рыбохозяйственные круги, включая тех, кто осуществляет рыболовство в районе южных Курильских островов, а также специалисты рыбной отрасли, курирующие международные связи в области рыболовства, с самого начала были против заключения подобного Соглашения как одностороннего и несбалансированного по своим задачам", - отметил собеседник.По словам Пономарева, из ряда статей Соглашения 1998 года, а также Меморандумов следует, что японские рыболовные суда занимаются промыслом морских живых ресурсов в территориальных российских водах южных Курильских островов, по существу, явочным порядком, да ещё и сами себя контролируют. В самом Соглашении даже не упоминается, что это территориальные воды РФ, в которых действуют соответствующие законодательные акты."Более того, Соглашение 1998 года является несбалансированным, а по сути неравноправным, поскольку Япония не предоставляет России право осуществлять промысел в её территориальных водах", - считает сахалинский ученый.Кроме того, по мнению руководителя островного подразделения РГО, японский промысел в территориальных водах российских южных Курильских островов осуществляется на значительной морской площади, что лишает отечественных курильских рыбаков возможности вести здесь прибрежное рыболовство с поставкой выловленной рыбы и морепродуктов на переработку береговыми рыбоперерабатывающими фабриками."Сахалинская областная Дума шесть раз выступала против заключения Соглашения 1998 года и его исполнения (в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 годах)", - подчеркнул в заключение Пономарев.

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россия, курильские острова, япония, сахалинская областная дума, в мире