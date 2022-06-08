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На Сахалине поддержали запрет на промысел для японских рыбаков - РИА Новости, 08.06.2022
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На Сахалине поддержали запрет на промысел для японских рыбаков
На Сахалине поддержали запрет на промысел для японских рыбаков - РИА Новости, 08.06.2022
На Сахалине поддержали запрет на промысел для японских рыбаков
В условиях нарастающего деконструктивизма Японии в межгосударственных отношениях на Сахалине полностью поддерживают комплекс мер противодействия РФ, в том числе РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T06:31
2022-06-08T06:46
россия
курильские острова
япония
сахалинская областная дума
в мире
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июн – РИА Новости. В условиях нарастающего деконструктивизма Японии в межгосударственных отношениях на Сахалине полностью поддерживают комплекс мер противодействия РФ, в том числе запрет на промысел ВБР у южных Курил, заявил РИА Новости глава сахалинского отделения РГО Сергей Пономарев.Ранее МИД России объявил о приостановке реализации российско-японского соглашения 1998 года, которое позволяло японским рыбакам вести промысел морских биоресурсов в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курил. Решение принято из-за того, что в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, пояснили в российском министерстве. Реализация соглашения прекращена до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств."Дальневосточные рыбохозяйственные круги, включая тех, кто осуществляет рыболовство в районе южных Курильских островов, а также специалисты рыбной отрасли, курирующие международные связи в области рыболовства, с самого начала были против заключения подобного Соглашения как одностороннего и несбалансированного по своим задачам", - отметил собеседник.По словам Пономарева, из ряда статей Соглашения 1998 года, а также Меморандумов следует, что японские рыболовные суда занимаются промыслом морских живых ресурсов в территориальных российских водах южных Курильских островов, по существу, явочным порядком, да ещё и сами себя контролируют. В самом Соглашении даже не упоминается, что это территориальные воды РФ, в которых действуют соответствующие законодательные акты."Более того, Соглашение 1998 года является несбалансированным, а по сути неравноправным, поскольку Япония не предоставляет России право осуществлять промысел в её территориальных водах", - считает сахалинский ученый.Кроме того, по мнению руководителя островного подразделения РГО, японский промысел в территориальных водах российских южных Курильских островов осуществляется на значительной морской площади, что лишает отечественных курильских рыбаков возможности вести здесь прибрежное рыболовство с поставкой выловленной рыбы и морепродуктов на переработку береговыми рыбоперерабатывающими фабриками."Сахалинская областная Дума шесть раз выступала против заключения Соглашения 1998 года и его исполнения (в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 годах)", - подчеркнул в заключение Пономарев.
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россия, курильские острова, япония, сахалинская областная дума, в мире
06:31 08.06.2022 (обновлено: 06:46 08.06.2022)
 
На Сахалине поддержали запрет на промысел для японских рыбаков

На Сахалине поддержали запрет на промысел для японских рыбаков у южных Курил

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЯпонский рыбак ловит лосось у Охотского побережья острова Кунашир
Японский рыбак ловит лосось у Охотского побережья острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Японский рыбак ловит лосось у Охотского побережья острова Кунашир. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июн – РИА Новости. В условиях нарастающего деконструктивизма Японии в межгосударственных отношениях на Сахалине полностью поддерживают комплекс мер противодействия РФ, в том числе запрет на промысел ВБР у южных Курил, заявил РИА Новости глава сахалинского отделения РГО Сергей Пономарев.
Ранее МИД России объявил о приостановке реализации российско-японского соглашения 1998 года, которое позволяло японским рыбакам вести промысел морских биоресурсов в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курил. Решение принято из-за того, что в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, пояснили в российском министерстве. Реализация соглашения прекращена до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.
"Дальневосточные рыбохозяйственные круги, включая тех, кто осуществляет рыболовство в районе южных Курильских островов, а также специалисты рыбной отрасли, курирующие международные связи в области рыболовства, с самого начала были против заключения подобного Соглашения как одностороннего и несбалансированного по своим задачам", - отметил собеседник.
По словам Пономарева, из ряда статей Соглашения 1998 года, а также Меморандумов следует, что японские рыболовные суда занимаются промыслом морских живых ресурсов в территориальных российских водах южных Курильских островов, по существу, явочным порядком, да ещё и сами себя контролируют. В самом Соглашении даже не упоминается, что это территориальные воды РФ, в которых действуют соответствующие законодательные акты.
"Более того, Соглашение 1998 года является несбалансированным, а по сути неравноправным, поскольку Япония не предоставляет России право осуществлять промысел в её территориальных водах", - считает сахалинский ученый.
Японский рыбак - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Япония отреагировала на решение России по морскому промыслу
Кроме того, по мнению руководителя островного подразделения РГО, японский промысел в территориальных водах российских южных Курильских островов осуществляется на значительной морской площади, что лишает отечественных курильских рыбаков возможности вести здесь прибрежное рыболовство с поставкой выловленной рыбы и морепродуктов на переработку береговыми рыбоперерабатывающими фабриками.
"Сахалинская областная Дума шесть раз выступала против заключения Соглашения 1998 года и его исполнения (в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 годах)", - подчеркнул в заключение Пономарев.
 
РоссияКурильские островаЯпонияСахалинская областная ДумаВ мире
 
 
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