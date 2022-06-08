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RT выиграл у Фейгина* иск о защите деловой репутации - РИА Новости, 08.06.2022
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RT выиграл у Фейгина* иск о защите деловой репутации
RT выиграл у Фейгина* иск о защите деловой репутации - РИА Новости, 08.06.2022
RT выиграл у Фейгина* иск о защите деловой репутации
RT выиграл иск о защите деловой репутации после того, как журналист Марк Фейгин* (внесен в список СМИ-иноагентов) необоснованно обвинил телеканал, в частности,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:36
2022-06-08T19:01
происшествия
россия
телеканал rt
марк фейгин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. RT выиграл иск о защите деловой репутации после того, как журналист Марк Фейгин* (внесен в список СМИ-иноагентов) необоснованно обвинил телеканал, в частности, во вмешательстве в выборы в Германии и Франции."RT выиграл иск о защите деловой репутации после того, как журналист Марк Фейгин* распространил недостоверные данные о том, что телеканал якобы является структурой Службы внешней разведки, а его сотрудники "взаимодействуют с агентурой", - говорится в сообщении на сайте телеканала.Отмечается, что такое заявление Фейгин* сделал 4 февраля в эфире телеканала "Украина 24". В частности, журналист обвинил RT во вмешательстве в выборы во Франции и в Германии и в "распространении фейков" о французском президенте Эммануэле Макроне.Согласно сообщению, после этого RT обратился в суд с иском о защите деловой репутации, потребовав признать эти сведения ложными, разместить опровержение и выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Арбитражный суд Москвы 19 апреля удовлетворил требования RT, однако решение не вступило в законную силу, так как адвокат Фейгина* подал апелляционную жалобу на решение суда."Восьмого июня Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление, в котором признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции признать распространённые Фейгиным* сведения не соответствующими действительности, разместить опровержение и взыскать с него компенсацию репутационного вреда", - говорится в сообщении.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220408/inoagenty-1782616729.html
https://ria.ru/20220517/peskov-1788956791.html
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происшествия, россия, телеканал rt, марк фейгин
18:36 08.06.2022 (обновлено: 19:01 08.06.2022)
 
RT выиграл у Фейгина* иск о защите деловой репутации

RT выиграл иск у Фейгина*, обвинившего канал во вмешательстве в выборы за рубежом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. RT выиграл иск о защите деловой репутации после того, как журналист Марк Фейгин* (внесен в список СМИ-иноагентов) необоснованно обвинил телеканал, в частности, во вмешательстве в выборы в Германии и Франции.
"RT выиграл иск о защите деловой репутации после того, как журналист Марк Фейгин* распространил недостоверные данные о том, что телеканал якобы является структурой Службы внешней разведки, а его сотрудники "взаимодействуют с агентурой", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
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Отмечается, что такое заявление Фейгин* сделал 4 февраля в эфире телеканала "Украина 24". В частности, журналист обвинил RT во вмешательстве в выборы во Франции и в Германии и в "распространении фейков" о французском президенте Эммануэле Макроне.
Согласно сообщению, после этого RT обратился в суд с иском о защите деловой репутации, потребовав признать эти сведения ложными, разместить опровержение и выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Арбитражный суд Москвы 19 апреля удовлетворил требования RT, однако решение не вступило в законную силу, так как адвокат Фейгина* подал апелляционную жалобу на решение суда.
"Восьмого июня Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление, в котором признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции признать распространённые Фейгиным* сведения не соответствующими действительности, разместить опровержение и взыскать с него компенсацию репутационного вреда", - говорится в сообщении.
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