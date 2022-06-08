18:36 08.06.2022 (обновлено: 19:01 08.06.2022)
RT выиграл у Фейгина* иск о защите деловой репутации
RT выиграл иск у Фейгина*, обвинившего канал во вмешательстве в выборы за рубежом
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. RT выиграл иск о защите деловой репутации после того, как журналист Марк Фейгин* (внесен в список СМИ-иноагентов) необоснованно обвинил телеканал, в частности, во вмешательстве в выборы в Германии и Франции.
"RT выиграл иск о защите деловой репутации после того, как журналист Марк Фейгин* распространил недостоверные данные о том, что телеканал якобы является структурой Службы внешней разведки, а его сотрудники "взаимодействуют с агентурой", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
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Отмечается, что такое заявление Фейгин* сделал 4 февраля в эфире телеканала "Украина 24". В частности, журналист обвинил RT во вмешательстве в выборы во Франции и в Германии и в "распространении фейков" о французском президенте Эммануэле Макроне.
Согласно сообщению, после этого RT обратился в суд с иском о защите деловой репутации, потребовав признать эти сведения ложными, разместить опровержение и выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Арбитражный суд Москвы 19 апреля удовлетворил требования RT, однако решение не вступило в законную силу, так как адвокат Фейгина* подал апелляционную жалобу на решение суда.
"Восьмого июня Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление, в котором признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции признать распространённые Фейгиным* сведения не соответствующими действительности, разместить опровержение и взыскать с него компенсацию репутационного вреда", - говорится в сообщении.
* СМИ, выполняющее функции иноагента