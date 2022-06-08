https://ria.ru/20220608/rt-1794085062.html

RT выиграл у Фейгина* иск о защите деловой репутации

RT выиграл у Фейгина* иск о защите деловой репутации - РИА Новости, 08.06.2022

RT выиграл у Фейгина* иск о защите деловой репутации

RT выиграл иск о защите деловой репутации после того, как журналист Марк Фейгин* (внесен в список СМИ-иноагентов) необоснованно обвинил телеканал, в частности,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:36

2022-06-08T18:36

2022-06-08T19:01

происшествия

россия

телеканал rt

марк фейгин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. RT выиграл иск о защите деловой репутации после того, как журналист Марк Фейгин* (внесен в список СМИ-иноагентов) необоснованно обвинил телеканал, в частности, во вмешательстве в выборы в Германии и Франции."RT выиграл иск о защите деловой репутации после того, как журналист Марк Фейгин* распространил недостоверные данные о том, что телеканал якобы является структурой Службы внешней разведки, а его сотрудники "взаимодействуют с агентурой", - говорится в сообщении на сайте телеканала.Отмечается, что такое заявление Фейгин* сделал 4 февраля в эфире телеканала "Украина 24". В частности, журналист обвинил RT во вмешательстве в выборы во Франции и в Германии и в "распространении фейков" о французском президенте Эммануэле Макроне.Согласно сообщению, после этого RT обратился в суд с иском о защите деловой репутации, потребовав признать эти сведения ложными, разместить опровержение и выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Арбитражный суд Москвы 19 апреля удовлетворил требования RT, однако решение не вступило в законную силу, так как адвокат Фейгина* подал апелляционную жалобу на решение суда."Восьмого июня Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление, в котором признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции признать распространённые Фейгиным* сведения не соответствующими действительности, разместить опровержение и взыскать с него компенсацию репутационного вреда", - говорится в сообщении.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220408/inoagenty-1782616729.html

https://ria.ru/20220517/peskov-1788956791.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, телеканал rt, марк фейгин