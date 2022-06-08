https://ria.ru/20220608/rpts-1794083820.html

Синод РПЦ стал поворотным моментом в ее политике, заявил эксперт

Синод РПЦ стал поворотным моментом в ее политике, заявил эксперт - РИА Новости, 08.06.2022

Синод РПЦ стал поворотным моментом в ее политике, заявил эксперт

Решения Синода Русской православной церкви 7 июня, стали поворотным моментом в ее политике по украинскому вопросу, считает заместитель директора Института... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:32

2022-06-08T18:32

2022-06-08T18:33

религия

русская православная церковь

константинопольский патриархат

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Решения Синода Русской православной церкви 7 июня, стали поворотным моментом в ее политике по украинскому вопросу, считает заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин."Синод Русской православной церкви стал поворотным моментом в изменении политики РПЦ по украинскому вопросу, а возможно и в отношении дальнего зарубежья в целом, будущего налаживания отношений с Константинопольским патриархатом. Синод фактически стабилизировал положение церковных дел, несмотря на звучащий алармизм с разных сторон", - сказал Лункин.Он подчеркнул, что Синод РПЦ признал решения Собора УПЦ от 27 мая и, основываясь на них, принял решение включить в свой состав крымские епархии. Реакция спикеров УПЦ была на это очень спокойная, так как украинский собор сам разрешил епархиям определять свой статус в критических условиях."Новый Устав УПЦ после 27 мая начинается с положения, что самоуправление УПЦ основано на томосе, выданном патриархом Московским и всея Руси Алексием II в 1990 году. В связи с этим РПЦ рассматривает УПЦ как свою дружественную церковь, переживающую непростой период, но в качестве самостоятельных структур может принимать в свой состав отдельные епархии Украинской церкви, так как она сама дала такое право своим церковным территориям", - пояснил Лункин.Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 7 июня принял три крымских епархии Украинской православной церкви (УПЦ) – Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую – в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарха Московского и всея Руси и Священного синода, после того, как от их глав были получены соответствующие заявления. Из епархий была сформирована Крымская митрополия.

https://ria.ru/20220605/patriarkh-1793276185.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц, религия