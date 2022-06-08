Рейтинг@Mail.ru
Синод РПЦ стал поворотным моментом в ее политике, заявил эксперт - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220608/rpts-1794083820.html
Синод РПЦ стал поворотным моментом в ее политике, заявил эксперт
Синод РПЦ стал поворотным моментом в ее политике, заявил эксперт - РИА Новости, 08.06.2022
Синод РПЦ стал поворотным моментом в ее политике, заявил эксперт
Решения Синода Русской православной церкви 7 июня, стали поворотным моментом в ее политике по украинскому вопросу, считает заместитель директора Института... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:32
2022-06-08T18:33
религия
русская православная церковь
константинопольский патриархат
ситуация вокруг упц
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28815/99/288159918_0:114:1876:1169_1920x0_80_0_0_be749b35fb496fce9c497fc8c70fca5e.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Решения Синода Русской православной церкви 7 июня, стали поворотным моментом в ее политике по украинскому вопросу, считает заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин."Синод Русской православной церкви стал поворотным моментом в изменении политики РПЦ по украинскому вопросу, а возможно и в отношении дальнего зарубежья в целом, будущего налаживания отношений с Константинопольским патриархатом. Синод фактически стабилизировал положение церковных дел, несмотря на звучащий алармизм с разных сторон", - сказал Лункин.Он подчеркнул, что Синод РПЦ признал решения Собора УПЦ от 27 мая и, основываясь на них, принял решение включить в свой состав крымские епархии. Реакция спикеров УПЦ была на это очень спокойная, так как украинский собор сам разрешил епархиям определять свой статус в критических условиях."Новый Устав УПЦ после 27 мая начинается с положения, что самоуправление УПЦ основано на томосе, выданном патриархом Московским и всея Руси Алексием II в 1990 году. В связи с этим РПЦ рассматривает УПЦ как свою дружественную церковь, переживающую непростой период, но в качестве самостоятельных структур может принимать в свой состав отдельные епархии Украинской церкви, так как она сама дала такое право своим церковным территориям", - пояснил Лункин.Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 7 июня принял три крымских епархии Украинской православной церкви (УПЦ) – Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую – в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарха Московского и всея Руси и Священного синода, после того, как от их глав были получены соответствующие заявления. Из епархий была сформирована Крымская митрополия.
https://ria.ru/20220605/patriarkh-1793276185.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28815/99/288159918_83:0:1794:1283_1920x0_80_0_0_a71fe368bdef636708d2001639ec8ef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц, религия
18:32 08.06.2022 (обновлено: 18:33 08.06.2022)
 

Синод РПЦ стал поворотным моментом в ее политике, заявил эксперт

© Фото : ГУ ВШЭСтарший научный сотрудник Института Европы РАН Роман Лункин
Старший научный сотрудник Института Европы РАН Роман Лункин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : ГУ ВШЭ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Решения Синода Русской православной церкви 7 июня, стали поворотным моментом в ее политике по украинскому вопросу, считает заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин.
"Синод Русской православной церкви стал поворотным моментом в изменении политики РПЦ по украинскому вопросу, а возможно и в отношении дальнего зарубежья в целом, будущего налаживания отношений с Константинопольским патриархатом. Синод фактически стабилизировал положение церковных дел, несмотря на звучащий алармизм с разных сторон", - сказал Лункин.
Он подчеркнул, что Синод РПЦ признал решения Собора УПЦ от 27 мая и, основываясь на них, принял решение включить в свой состав крымские епархии. Реакция спикеров УПЦ была на это очень спокойная, так как украинский собор сам разрешил епархиям определять свой статус в критических условиях.
"Новый Устав УПЦ после 27 мая начинается с положения, что самоуправление УПЦ основано на томосе, выданном патриархом Московским и всея Руси Алексием II в 1990 году. В связи с этим РПЦ рассматривает УПЦ как свою дружественную церковь, переживающую непростой период, но в качестве самостоятельных структур может принимать в свой состав отдельные епархии Украинской церкви, так как она сама дала такое право своим церковным территориям", - пояснил Лункин.
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 7 июня принял три крымских епархии Украинской православной церкви (УПЦ) – Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую – в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарха Московского и всея Руси и Священного синода, после того, как от их глав были получены соответствующие заявления. Из епархий была сформирована Крымская митрополия.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 14:32Религия
Патриарх Кирилл заявил, что раскол РПЦ ради политики не может быть оправдан
 
РелигияРусская православная церковьКонстантинопольский патриархатСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала