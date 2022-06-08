https://ria.ru/20220608/rpts-1793932388.html

РПЦ возродила дореволюционную должность главного священника армии и флота

РПЦ возродила дореволюционную должность главного священника армии и флота - РИА Новости, 08.06.2022

РПЦ возродила дореволюционную должность главного священника армии и флота

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) возродил дореволюционную должность протопресвитера (главного священника) военного и морского духовенства. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:02

2022-06-08T12:02

2022-06-08T12:02

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российская империя

русская православная церковь

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) возродил дореволюционную должность протопресвитера (главного священника) военного и морского духовенства.“Возродить существовавшую до 1918 года должность протопресвитера военного и морского духовенства. Председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Олега Овчарова назначить на должность протопресвитера военного и морского духовенства на срок исполнения им обязанностей председателя упомянутого отдела”, – говорится в опубликованных на сайте Московской патриархии журналах заседания Синода, состоявшегося во вторник.Согласно Православной энциклопедии под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла, должность протопресвитера военного и морского духовенства была введена в Российской Империи в 1890 году положением “Об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств”.Протопресвитер военного и морского духовенства получал указания по делам церковного управления от Синода, по делам военного ведомства – от военного министра, а также имел право на личные доклады императору, а по рангу приравнивался к архиепископу и генерал-лейтенанту. Он назначал дивизионных и флотских благочинных, в мирное время подчинявшихся местным архиереям, полковых и флотских священников, в военное время – полевых главных священников в каждой армии.Священник Олег Овчаров был назначен главой Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными решением Синода РПЦ 27 мая.

https://ria.ru/20220602/prichastie-1792712279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

российская империя, русская православная церковь, московская патриархия, религия