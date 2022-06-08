РПЦ возродила дореволюционную должность главного священника армии и флота
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре в Москве
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) возродил дореволюционную должность протопресвитера (главного священника) военного и морского духовенства.
“Возродить существовавшую до 1918 года должность протопресвитера военного и морского духовенства. Председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Олега Овчарова назначить на должность протопресвитера военного и морского духовенства на срок исполнения им обязанностей председателя упомянутого отдела”, – говорится в опубликованных на сайте Московской патриархии журналах заседания Синода, состоявшегося во вторник.
Согласно Православной энциклопедии под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла, должность протопресвитера военного и морского духовенства была введена в Российской Империи в 1890 году положением “Об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств”.
Протопресвитер военного и морского духовенства получал указания по делам церковного управления от Синода, по делам военного ведомства – от военного министра, а также имел право на личные доклады императору, а по рангу приравнивался к архиепископу и генерал-лейтенанту. Он назначал дивизионных и флотских благочинных, в мирное время подчинявшихся местным архиереям, полковых и флотских священников, в военное время – полевых главных священников в каждой армии.
Священник Олег Овчаров был назначен главой Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными решением Синода РПЦ 27 мая.