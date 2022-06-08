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РПЦ возродила дореволюционную должность главного священника армии и флота - РИА Новости, 08.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220608/rpts-1793932388.html
РПЦ возродила дореволюционную должность главного священника армии и флота
РПЦ возродила дореволюционную должность главного священника армии и флота - РИА Новости, 08.06.2022
РПЦ возродила дореволюционную должность главного священника армии и флота
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) возродил дореволюционную должность протопресвитера (главного священника) военного и морского духовенства. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:02
2022-06-08T12:02
религия
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русская православная церковь
московская патриархия
религия
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) возродил дореволюционную должность протопресвитера (главного священника) военного и морского духовенства.“Возродить существовавшую до 1918 года должность протопресвитера военного и морского духовенства. Председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Олега Овчарова назначить на должность протопресвитера военного и морского духовенства на срок исполнения им обязанностей председателя упомянутого отдела”, – говорится в опубликованных на сайте Московской патриархии журналах заседания Синода, состоявшегося во вторник.Согласно Православной энциклопедии под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла, должность протопресвитера военного и морского духовенства была введена в Российской Империи в 1890 году положением “Об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств”.Протопресвитер военного и морского духовенства получал указания по делам церковного управления от Синода, по делам военного ведомства – от военного министра, а также имел право на личные доклады императору, а по рангу приравнивался к архиепископу и генерал-лейтенанту. Он назначал дивизионных и флотских благочинных, в мирное время подчинявшихся местным архиереям, полковых и флотских священников, в военное время – полевых главных священников в каждой армии.Священник Олег Овчаров был назначен главой Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными решением Синода РПЦ 27 мая.
https://ria.ru/20220602/prichastie-1792712279.html
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российская империя, русская православная церковь, московская патриархия, религия
12:02 08.06.2022
 

РПЦ возродила дореволюционную должность главного священника армии и флота

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре в Москве
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) возродил дореволюционную должность протопресвитера (главного священника) военного и морского духовенства.
“Возродить существовавшую до 1918 года должность протопресвитера военного и морского духовенства. Председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Олега Овчарова назначить на должность протопресвитера военного и морского духовенства на срок исполнения им обязанностей председателя упомянутого отдела”, – говорится в опубликованных на сайте Московской патриархии журналах заседания Синода, состоявшегося во вторник.
Согласно Православной энциклопедии под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла, должность протопресвитера военного и морского духовенства была введена в Российской Империи в 1890 году положением “Об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств”.
Протопресвитер военного и морского духовенства получал указания по делам церковного управления от Синода, по делам военного ведомства – от военного министра, а также имел право на личные доклады императору, а по рангу приравнивался к архиепископу и генерал-лейтенанту. Он назначал дивизионных и флотских благочинных, в мирное время подчинявшихся местным архиереям, полковых и флотских священников, в военное время – полевых главных священников в каждой армии.
Священник Олег Овчаров был назначен главой Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными решением Синода РПЦ 27 мая.
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