https://ria.ru/20220608/rosstat-1794095838.html

В России подешевели огурцы и помидоры

В России подешевели огурцы и помидоры - РИА Новости, 08.06.2022

В России подешевели огурцы и помидоры

Цена на капусту, свежие огурцы, помидоры и морковь в РФ продолжает снижаться, начал дешеветь лук, картофель и яблоки дорожают, следует из данных Росстата. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:18

2022-06-08T19:18

2022-06-08T19:18

продукты

цены

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Цена на капусту, свежие огурцы, помидоры и морковь в РФ продолжает снижаться, начал дешеветь лук, картофель и яблоки дорожают, следует из данных Росстата.Капуста с 28 мая по 3 июня в среднем подешевела на 3,19% (на предыдущей неделе цена на нее упала на 4,37%, с начала года - выросла на 34,9%). Картофель за отчетный период стал дороже на 1,61% (неделей ранее - на 2,13%, с начала года по 3 июня - на 41,26%), цена на репчатый лук упала на 0,41% (до этого - выросла на 0,95%, с начала года - на 84,91%).Огурцы подешевели на 12,89% (неделей ранее цена на них снизилась на 12,28%, а с начала года - на 32,64%), помидоры с 28 мая по 3 июня стали дешевле на 10,35% (с 21 по 27 мая - подешевели на 7,96%, с начала года - подорожали на 10,94%).В свою очередь, свекла подешевела на 2,8% (на прошлой неделе - на 1,26%, с начала года - подорожала на 50,48%). Морковь в среднем по России упала в цене на 4,28% (неделей ранее - на 0,74%, с начала года - подорожала на 55,24%). Цена на яблоки выросла на 1,22% на отчетной неделе и на 0,96% - на предыдущей (с начала года - на 40,1%). Бананы подешевели на 0,09% (неделей ранее подорожали на 0,78%, с начала года - на 45,6%).В целом цены на плодоовощную продукцию за период с 28 мая по 3 июня снизились на 3% против 2,6% на предыдущей отчетной неделе, следует из данных статведомства.За период с 28 мая по 3 июня цена на сахар в РФ в среднем снизилась на 0,99%: снижение цены происходит восьмую неделю подряд, но с начала года сахар подорожал на 45,73%. Яйца дешевеют седьмую неделю: за отчетный период цена на них упала на 1,87%, с начала года - на 12,19%. Гречка дешевеет вторую неделю, потеряв 0,26%, на предыдущей - 0,27%; с начала года по 3 июня цена на нее выросла на 20,59%.Рис стал дороже на 0,79% (на предыдущей неделе - на 0,67%, с начала года - на 28,67%). Пшенная крупа за неделю подорожала на 0,05%, с начала года - на 9,7%. Цена на подсолнечное масло продолжает расти, замедляя темп - на 0,18% на отчетной неделе и на 0,29% - на предыдущей, а с начала года по 3 июня - на 13,47%. В свою очередь, маргарин подорожал на 1,28%, неделей ранее - на 0,96%, а с начала года - на 34,98%.Охлажденные и мороженые куры в среднем по стране подешевели на 0,61%. За предыдущую неделю мясо кур также подешевело - на 0,36%, а с начала года по 3 июня - подорожало на 3,01%. Свинина подешевела на 0,43% (неделей ранее - на 0,55%, с начала года - подорожала на 1,79%).Пшеничная мука на отчетной неделе прибавила 0,12% (с начала года - подорожала на 14,89%), черный хлеб подорожал на 0,32% (с начала года - на 8,71%), белый хлеб - на 0,29% (с начала года - на 10,54%). Макаронные изделия стали дешевле на 0,19%, вермишель - на 0,13% (с начала года эти товары подорожали на 17,07% и на 16,41% соответственно).Поваренная соль подешевела на 0,25% (неделей ранее - выросла в цене на 0,6%, с начала года - на 28,14%). Черный чай стал дороже на 0,14% (неделей ранее - на 0,29%, с начала года - на 23,78%).

https://ria.ru/20220605/chereshnya-1793065640.html

https://ria.ru/20220608/krab-1794058499.html

https://ria.ru/20220607/vino-1793639418.html

https://ria.ru/20220607/morozhenoe-1793638368.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, цены, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, россия