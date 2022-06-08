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Мединский считает, что площадь России будет увеличиваться - РИА Новости, 08.06.2022
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Мединский считает, что площадь России будет увеличиваться
Мединский считает, что площадь России будет увеличиваться - РИА Новости, 08.06.2022
Мединский считает, что площадь России будет увеличиваться
Территория современной России "не навсегда" уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи и СССР, считает помощник президента, председатель... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:01
2022-06-08T23:17
россия
общество
владимир мединский
российская империя
петр i
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Территория современной России "не навсегда" уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи и СССР, считает помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Об этом он заявил в среду в Москве на международном форуме "История для будущего. Образ Петра", представляя книгу о Петре I — первый том документально-художественной серии "Собиратели земли русской".Серия "посвящена тем правителям России, с самого начала, от Рюрика, при которых земля наша не распадалась, не уменьшалась, не рассыпалась, а увеличивалась, нарастала, при которых страна становилась большей", отметил Мединский. Книги посвящены "тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты", сказал он. "Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда", — подчеркнул Мединский, улыбнувшись. Зал встретил эти слова аплодисментами.Нынешний форум прошел в канун 350-летия со дня рождения царя-реформатора и создателя Российской империи. Цель — обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I как ревнителе российской государственности, защитнике интересов своего народа, выдающемся военном и государственном деятеле. Организаторами мероприятия выступают Российское военно-историческое общество, Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры России. В числе партнеров форума — РИА Новости, Russia Today, Sputnik.Русский царь, первый император Российской империи Петр I (1672-1725) провел крупные реформы, направленные на преодоление отставания России от передовых стран Запада. Преобразования коснулись всех сфер общественной жизни. Как военный деятель Петр I стоит в ряду наиболее образованных и талантливых строителей вооруженных сил, полководцев и флотоводцев русской и мировой истории ХVIII века. Делом всей его жизни было усиление военной мощи России и повышение ее роли на международной арене.В долгой Северной войне (1700-1721) Россия под руководством Петра I добилась полной победы, получила выход к Балтийскому морю, что дало ей возможность установить непосредственные связи с западными странами. По итогам войны Россия была провозглашена империей.
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россия, общество, владимир мединский, российская империя, петр i
17:01 08.06.2022 (обновлено: 23:17 08.06.2022)
 
Мединский считает, что площадь России будет увеличиваться

Мединский считает, что площадь России со времен Российской империи уменьшилась не навсегда

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Территория современной России "не навсегда" уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи и СССР, считает помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Об этом он заявил в среду в Москве на международном форуме "История для будущего. Образ Петра", представляя книгу о Петре I — первый том документально-художественной серии "Собиратели земли русской".
Серия "посвящена тем правителям России, с самого начала, от Рюрика, при которых земля наша не распадалась, не уменьшалась, не рассыпалась, а увеличивалась, нарастала, при которых страна становилась большей", отметил Мединский. Книги посвящены "тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты", сказал он. "Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда", — подчеркнул Мединский, улыбнувшись. Зал встретил эти слова аплодисментами.
Российские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 11:58
Россия строит новый мир. С уничтожением старого Запад справляется сам
Нынешний форум прошел в канун 350-летия со дня рождения царя-реформатора и создателя Российской империи. Цель — обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I как ревнителе российской государственности, защитнике интересов своего народа, выдающемся военном и государственном деятеле. Организаторами мероприятия выступают Российское военно-историческое общество, Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры России. В числе партнеров форума — РИА Новости, Russia Today, Sputnik.
Русский царь, первый император Российской империи Петр I (1672-1725) провел крупные реформы, направленные на преодоление отставания России от передовых стран Запада. Преобразования коснулись всех сфер общественной жизни. Как военный деятель Петр I стоит в ряду наиболее образованных и талантливых строителей вооруженных сил, полководцев и флотоводцев русской и мировой истории ХVIII века. Делом всей его жизни было усиление военной мощи России и повышение ее роли на международной арене.
В долгой Северной войне (1700-1721) Россия под руководством Петра I добилась полной победы, получила выход к Балтийскому морю, что дало ей возможность установить непосредственные связи с западными странами. По итогам войны Россия была провозглашена империей.
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РоссияОбществоВладимир МединскийРоссийская империяПетр I
 
 
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