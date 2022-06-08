15:10 08.06.2022 (обновлено: 15:13 08.06.2022)
МИД призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине
Захарова призвала Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине
© AP Photo / Francisco SecoУкраинские танки
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские танки. Архивное фото
МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Москва призывает Лондон принять меры по недопущению участия своих граждан в боевых действиях на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, посольство Британии в Москве регулярно обращается в МИД РФ по поводу задержанных в Донбассе наемников для прояснения судьбы. РФ предупреждала, что ответственность за граждан зарубежных стран, которые приняли участие о вооруженной деятельности на Украине, всецело лежит на правительствах этих государств.
Она подчеркнула, что любая вооруженная деятельность иностранных наемников будет пресекаться в отношении российских военных, а группировки "добровольцев" - уничтожаться.
"В этой связи вновь призываем Лондон в корне пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине, отказаться от поддержки киевского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине", - сказала Захарова.
Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.
При этом ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета ДНР Елена Шишкина сообщала, что иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену.