https://ria.ru/20220608/rossiya-1794011579.html

МИД призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине

МИД призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине - РИА Новости, 08.06.2022

МИД призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине

Москва призывает Лондон принять меры по недопущению участия своих граждан в боевых действиях на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:10

2022-06-08T15:10

2022-06-08T15:13

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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Москва призывает Лондон принять меры по недопущению участия своих граждан в боевых действиях на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, посольство Британии в Москве регулярно обращается в МИД РФ по поводу задержанных в Донбассе наемников для прояснения судьбы. РФ предупреждала, что ответственность за граждан зарубежных стран, которые приняли участие о вооруженной деятельности на Украине, всецело лежит на правительствах этих государств.Она подчеркнула, что любая вооруженная деятельность иностранных наемников будет пресекаться в отношении российских военных, а группировки "добровольцев" - уничтожаться."В этой связи вновь призываем Лондон в корне пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине, отказаться от поддержки киевского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине", - сказала Захарова.Официальный представитель МИД РФ также рекомендовала странам, чьи наемники были задержаны в Донбассе, обращаться напрямую к ЛНР и ДНР.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.При этом ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета ДНР Елена Шишкина сообщала, что иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену.

https://ria.ru/20220608/naemniki-1793995703.html

https://ria.ru/20220604/sud-1793191211.html

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в мире, игорь конашенков, доминик рааб, здоровье - общество, донбасс, украина, россия, мария захарова