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МИД призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/rossiya-1794011579.html
МИД призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине
МИД призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине - РИА Новости, 08.06.2022
МИД призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине
Москва призывает Лондон принять меры по недопущению участия своих граждан в боевых действиях на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:10
2022-06-08T15:13
в мире
игорь конашенков
доминик рааб
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Москва призывает Лондон принять меры по недопущению участия своих граждан в боевых действиях на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, посольство Британии в Москве регулярно обращается в МИД РФ по поводу задержанных в Донбассе наемников для прояснения судьбы. РФ предупреждала, что ответственность за граждан зарубежных стран, которые приняли участие о вооруженной деятельности на Украине, всецело лежит на правительствах этих государств.Она подчеркнула, что любая вооруженная деятельность иностранных наемников будет пресекаться в отношении российских военных, а группировки "добровольцев" - уничтожаться."В этой связи вновь призываем Лондон в корне пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине, отказаться от поддержки киевского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине", - сказала Захарова.Официальный представитель МИД РФ также рекомендовала странам, чьи наемники были задержаны в Донбассе, обращаться напрямую к ЛНР и ДНР.Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.При этом ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета ДНР Елена Шишкина сообщала, что иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену.
https://ria.ru/20220608/naemniki-1793995703.html
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в мире, игорь конашенков, доминик рааб, здоровье - общество, донбасс, украина, россия, мария захарова
15:10 08.06.2022 (обновлено: 15:13 08.06.2022)
 
МИД призвал Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине

Захарова призвала Лондон не допустить участия британцев в событиях на Украине

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские танки
Украинские танки - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские танки. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Москва призывает Лондон принять меры по недопущению участия своих граждан в боевых действиях на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, посольство Британии в Москве регулярно обращается в МИД РФ по поводу задержанных в Донбассе наемников для прояснения судьбы. РФ предупреждала, что ответственность за граждан зарубежных стран, которые приняли участие о вооруженной деятельности на Украине, всецело лежит на правительствах этих государств.
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Воевавших с британцем Хиллом наемников убили, сообщил источник
Она подчеркнула, что любая вооруженная деятельность иностранных наемников будет пресекаться в отношении российских военных, а группировки "добровольцев" - уничтожаться.
"В этой связи вновь призываем Лондон в корне пересмотреть свое отношение к происходящему на Украине, отказаться от поддержки киевского режима, принять действенные меры по недопущению участия своих соотечественников в событиях на Украине", - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также рекомендовала странам, чьи наемники были задержаны в Донбассе, обращаться напрямую к ЛНР и ДНР.
Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме". Он отметил, что иностранные наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.
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В конце прошлой недели генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики заявила об окончании расследования и передачи уголовного дела в отношении британского наемника Эйдена Аслина в суд, ему может грозить смертная казнь. Во вторник заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство намерено заявить протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.
При этом ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета ДНР Елена Шишкина сообщала, что иностранные наемники, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену.
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Вчера, 14:46Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИгорь КонашенковДоминик РаабЗдоровье - ОбществоДонбассУкраинаРоссияМария Захарова
 
 
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