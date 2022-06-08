https://ria.ru/20220608/rossiya-1793972361.html

"Единая Россия" запустила проект в поддержку отечественной IT-отрасли

"Единая Россия" запустила проект в поддержку отечественной IT-отрасли - РИА Новости, 08.06.2022

"Единая Россия" запустила проект в поддержку отечественной IT-отрасли

"Единая Россия" запустила новый партийный проект "Цифровая Россия" по содействию в цифровизации страны, поддержке отечественных разработок на фоне ухода... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:34

2022-06-08T13:34

2022-06-08T13:34

экономика

андрей турчак

александр сидякин

технологии

единая россия

госдума рф

россия

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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. "Единая Россия" запустила новый партийный проект "Цифровая Россия" по содействию в цифровизации страны, поддержке отечественных разработок на фоне ухода иностранных компаний с российского рынка, сообщил его координатор, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин."Правительство пошло на беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли, Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс об улучшении условий для предприятий, занимающихся разработкой российского программного обеспечения и электроники. И "Единая Россия" не остается в стороне. Руководителем общественного совета партпроекта стал секретарь генсовета Андрей Турчак, с 2018 года являющийся руководителем совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. Совет по цифре является экспертным центром последние годы по разработке законодательных актов в сфере информационных технологий", - рассказал Немкин, в ходе совещания в ЕР.Как заявил руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, партия на фоне нынешней ситуации в мире должна создавать новые цифровые платформы, которые позволят не только развивать отечественные разработки в ИТ-сфере, но и "мобилизовать людей"."В течение последних четырёх месяцев на нас старались наложить различные ограничения, в том числе в цифровом периметре. Целая линейка атак была направлена на то, чтобы ударить по нашей финансово-кредитной системе, ввести различные технологические ограничения. Они, в том числе, коснулись многих продуктов ИТ-сферы. Это и ограничения, связанные с уходом отдельных мобильных приложений, ограничения по платежам, невозможность пользоваться различными интерфейсами, продуктами, к которым общество привыкло", - сказал он.

https://ria.ru/20220607/forum-1793784262.html

https://ria.ru/20220606/yuristy-1793584809.html

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экономика, андрей турчак, александр сидякин, технологии, единая россия, госдума рф, россия