"Единая Россия" запустила проект в поддержку отечественной IT-отрасли
"Единая Россия" запустила проект "Цифровая Россия" по содействию в цифровизации страны
Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. "Единая Россия" запустила новый партийный проект "Цифровая Россия" по содействию в цифровизации страны, поддержке отечественных разработок на фоне ухода иностранных компаний с российского рынка, сообщил его координатор, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
"Правительство пошло на беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли, Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс об улучшении условий для предприятий, занимающихся разработкой российского программного обеспечения и электроники. И "Единая Россия" не остается в стороне.
Руководителем общественного совета партпроекта стал секретарь генсовета Андрей Турчак, с 2018 года являющийся руководителем совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. Совет по цифре является экспертным центром последние годы по разработке законодательных актов в сфере информационных технологий", - рассказал Немкин, в ходе совещания в ЕР.
Как заявил руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, партия на фоне нынешней ситуации в мире должна создавать новые цифровые платформы, которые позволят не только развивать отечественные разработки в ИТ-сфере, но и "мобилизовать людей".
"В течение последних четырёх месяцев на нас старались наложить различные ограничения, в том числе в цифровом периметре. Целая линейка атак была направлена на то, чтобы ударить по нашей финансово-кредитной системе, ввести различные технологические ограничения. Они, в том числе, коснулись многих продуктов ИТ-сферы. Это и ограничения, связанные с уходом отдельных мобильных приложений, ограничения по платежам, невозможность пользоваться различными интерфейсами, продуктами, к которым общество привыкло", - сказал он.