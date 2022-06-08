Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" запустила проект в поддержку отечественной IT-отрасли - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/rossiya-1793972361.html
"Единая Россия" запустила проект в поддержку отечественной IT-отрасли
"Единая Россия" запустила проект в поддержку отечественной IT-отрасли - РИА Новости, 08.06.2022
"Единая Россия" запустила проект в поддержку отечественной IT-отрасли
"Единая Россия" запустила новый партийный проект "Цифровая Россия" по содействию в цифровизации страны, поддержке отечественных разработок на фоне ухода... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:34
2022-06-08T13:34
экономика
андрей турчак
александр сидякин
технологии
единая россия
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778801233_0:264:3171:2048_1920x0_80_0_0_92607d4db28f998ebbfaaf2b3c8bbfc2.jpg
МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. "Единая Россия" запустила новый партийный проект "Цифровая Россия" по содействию в цифровизации страны, поддержке отечественных разработок на фоне ухода иностранных компаний с российского рынка, сообщил его координатор, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин."Правительство пошло на беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли, Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс об улучшении условий для предприятий, занимающихся разработкой российского программного обеспечения и электроники. И "Единая Россия" не остается в стороне. Руководителем общественного совета партпроекта стал секретарь генсовета Андрей Турчак, с 2018 года являющийся руководителем совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. Совет по цифре является экспертным центром последние годы по разработке законодательных актов в сфере информационных технологий", - рассказал Немкин, в ходе совещания в ЕР.Как заявил руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, партия на фоне нынешней ситуации в мире должна создавать новые цифровые платформы, которые позволят не только развивать отечественные разработки в ИТ-сфере, но и "мобилизовать людей"."В течение последних четырёх месяцев на нас старались наложить различные ограничения, в том числе в цифровом периметре. Целая линейка атак была направлена на то, чтобы ударить по нашей финансово-кредитной системе, ввести различные технологические ограничения. Они, в том числе, коснулись многих продуктов ИТ-сферы. Это и ограничения, связанные с уходом отдельных мобильных приложений, ограничения по платежам, невозможность пользоваться различными интерфейсами, продуктами, к которым общество привыкло", - сказал он.
https://ria.ru/20220607/forum-1793784262.html
https://ria.ru/20220606/yuristy-1793584809.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778801233_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_9e8c7f1ad261af22ba5fafaea9030dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, андрей турчак, александр сидякин, технологии, единая россия, госдума рф, россия
13:34 08.06.2022
 
"Единая Россия" запустила проект в поддержку отечественной IT-отрасли

"Единая Россия" запустила проект "Цифровая Россия" по содействию в цифровизации страны

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. "Единая Россия" запустила новый партийный проект "Цифровая Россия" по содействию в цифровизации страны, поддержке отечественных разработок на фоне ухода иностранных компаний с российского рынка, сообщил его координатор, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
"Правительство пошло на беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли, Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс об улучшении условий для предприятий, занимающихся разработкой российского программного обеспечения и электроники. И "Единая Россия" не остается в стороне.
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 16:44Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре стартовал Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС
Руководителем общественного совета партпроекта стал секретарь генсовета Андрей Турчак, с 2018 года являющийся руководителем совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. Совет по цифре является экспертным центром последние годы по разработке законодательных актов в сфере информационных технологий", - рассказал Немкин, в ходе совещания в ЕР.
Как заявил руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, партия на фоне нынешней ситуации в мире должна создавать новые цифровые платформы, которые позволят не только развивать отечественные разработки в ИТ-сфере, но и "мобилизовать людей".
"В течение последних четырёх месяцев на нас старались наложить различные ограничения, в том числе в цифровом периметре. Целая линейка атак была направлена на то, чтобы ударить по нашей финансово-кредитной системе, ввести различные технологические ограничения. Они, в том числе, коснулись многих продуктов ИТ-сферы. Это и ограничения, связанные с уходом отдельных мобильных приложений, ограничения по платежам, невозможность пользоваться различными интерфейсами, продуктами, к которым общество привыкло", - сказал он.
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 20:05
"Единая Россия" откроет центры юридической помощи в Донбассе
 
ЭкономикаАндрей ТурчакАлександр СидякинТехнологииЕдиная РоссияГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала