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Минвостокразвития: резиденты ТОР и СПВ сообщили о рисках на фоне санкций - РИА Новости, 08.06.2022
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Минвостокразвития: резиденты ТОР и СПВ сообщили о рисках на фоне санкций
Минвостокразвития: резиденты ТОР и СПВ сообщили о рисках на фоне санкций - РИА Новости, 08.06.2022
Минвостокразвития: резиденты ТОР и СПВ сообщили о рисках на фоне санкций
Около 700 резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток на Дальнем Востоке сообщили о рисках при реализации проектов на фоне санкционного давления Запада,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T05:41
2022-06-08T05:41
экономика
россия
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
алексей чекунков
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Около 700 резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток на Дальнем Востоке сообщили о рисках при реализации проектов на фоне санкционного давления Запада, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков."Сегодня работа идет в условиях беспрецедентного санкционного давления и новых вызовов. Мы находимся в постоянном плотном диалоге с резидентами преференциальных режимов на предмет их поддержки в условиях внешнего давления. Около 700 резидентов ТОР и СПВ сообщили о наличии существенных рисков при реализации проектов в новых условиях. Риски в основном связаны с ростом цен на сырье, срывом поставок импортного оборудования, трудностями с привлечением финансирования из-за роста стоимости капитала, логистическими сбоями, трудностями при взаиморасчетах", - сказал Чекунков в ходе межведомственного совещания Генпрокуратуры и Минвостокразвития РФ во Владивостоке.По его словам, правительство Российской Федерации предпринимает системные меры поддержки. Меры включают отсрочки по оплате обязательных взносов, субсидирование процентных ставок по кредитам, льготные займы для МСП, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, стимулирование импортозамещения, особые условия для специалистов информационных технологий."По линии Минвостокразвития приняты дополнительные меры по поддержке ключевых инвестиционных проектов. Реализуется программа льготного финансирования проектов на инвестиционной стадии. На субсидирование процентной ставки выделено 25 миллиардов рублей. В первую очередь в программе приняли участие проекты объемом более 1 миллиард рублей инвестиций, предполагающие создание более 250 рабочих мест. Мы ведем работу по расширению критериев отбора с целью предоставить поддержку практически всем проекты, столкнувшимися со сложностями в связи с подорожанием кредитов со сроками выборки до конца 2022 года", - отметил министр.Он добавил, что также Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) обеспечила инвесторам возможность пролонгировать обязательства по инвестиционным соглашениям. Этой опцией уже воспользовались 207 резидентов. Минвостокразвития и КРДВ оказывают адресную поддержку инвесторам, которым требуется помощь в формировании альтернативных цепочек поставок оборудования, включении сырья для производства в перечень критического импорта, привлечении дополнительного финансирования.
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экономика, россия, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков
05:41 08.06.2022
 
Минвостокразвития: резиденты ТОР и СПВ сообщили о рисках на фоне санкций

Глава Минвостокразвития Чекунков: резиденты ТОР и СПВ сообщили о рисках на фоне санкций

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Около 700 резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток на Дальнем Востоке сообщили о рисках при реализации проектов на фоне санкционного давления Запада, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"Сегодня работа идет в условиях беспрецедентного санкционного давления и новых вызовов. Мы находимся в постоянном плотном диалоге с резидентами преференциальных режимов на предмет их поддержки в условиях внешнего давления. Около 700 резидентов ТОР и СПВ сообщили о наличии существенных рисков при реализации проектов в новых условиях. Риски в основном связаны с ростом цен на сырье, срывом поставок импортного оборудования, трудностями с привлечением финансирования из-за роста стоимости капитала, логистическими сбоями, трудностями при взаиморасчетах", - сказал Чекунков в ходе межведомственного совещания Генпрокуратуры и Минвостокразвития РФ во Владивостоке.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 12:25
Минвостокразвития прорабатывает проекты дальневосточной концессии
По его словам, правительство Российской Федерации предпринимает системные меры поддержки. Меры включают отсрочки по оплате обязательных взносов, субсидирование процентных ставок по кредитам, льготные займы для МСП, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, стимулирование импортозамещения, особые условия для специалистов информационных технологий.
"По линии Минвостокразвития приняты дополнительные меры по поддержке ключевых инвестиционных проектов. Реализуется программа льготного финансирования проектов на инвестиционной стадии. На субсидирование процентной ставки выделено 25 миллиардов рублей. В первую очередь в программе приняли участие проекты объемом более 1 миллиард рублей инвестиций, предполагающие создание более 250 рабочих мест. Мы ведем работу по расширению критериев отбора с целью предоставить поддержку практически всем проекты, столкнувшимися со сложностями в связи с подорожанием кредитов со сроками выборки до конца 2022 года", - отметил министр.
Он добавил, что также Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) обеспечила инвесторам возможность пролонгировать обязательства по инвестиционным соглашениям. Этой опцией уже воспользовались 207 резидентов. Минвостокразвития и КРДВ оказывают адресную поддержку инвесторам, которым требуется помощь в формировании альтернативных цепочек поставок оборудования, включении сырья для производства в перечень критического импорта, привлечении дополнительного финансирования.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Алексей Чекунков
 
 
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