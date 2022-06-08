https://ria.ru/20220608/reznikov-1793909758.html

Министр обороны Украины осенью уедет жить в США, утверждает Кива

Министр обороны Украины осенью уедет жить в США, утверждает Кива - РИА Новости, 08.06.2022

Министр обороны Украины осенью уедет жить в США, утверждает Кива

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что министр обороны Украины Алексей Резников намерен осенью уехать жить в США, где уже обустраивает быт. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:33

2022-06-08T10:33

2022-06-08T10:57

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илья кива

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что министр обороны Украины Алексей Резников намерен осенью уехать жить в США, где уже обустраивает быт."Министр обороны Резников после окончания специальной военной операции, как он утверждает - максимум сил хватит до конца ноября, когда наступят холода и армию одевать будет просто не во что, да и к тому времени уже будет некого, собирается уехать со своей молодой женой жить в Америку, где он уже давно обустраивает свой быт", - написал Кива в своем Telegram-канале.По его утверждению, Резников, как и вся команда Владимира Зеленского, обогатились на полученной от стран Запада помощи и продаже оружия и сейчас "затягивают по-максимуму время, чтоб успеть вывезти полученные деньги"."Проигрыш для Зеленского и его команды давно очевиден и выгоден, в противном случае им пришлось бы отвечать за полученные и разворованные деньги со всего мира, поступающие в качестве кредитов", - отметил Кива.Рада проголосовала за лишение Кивы депутатского мандата в марте. Сам политик заявляет, что это решение украинского парламента не имеет юридической силы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220608/raznoglasiya-1793876346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, алексей резников, сша, илья кива