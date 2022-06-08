https://ria.ru/20220608/referendum-1793894259.html

Запорожская область готовится к референдуму о вхождении в состав России

Запорожская область готовится к референдуму о вхождении в состав России - РИА Новости, 08.06.2022

Запорожская область готовится к референдуму о вхождении в состав России

Референдум в Запорожской области по вхождению в состав России пройдет в текущем году, соответствующее решение уже принято, подготовка к нему начата и займет... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T09:24

2022-06-08T09:24

2022-06-08T09:29

россия

запорожская область

херсонская область

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Референдум в Запорожской области по вхождению в состав России пройдет в текущем году, соответствующее решение уже принято, подготовка к нему начата и займет несколько месяцев, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, чем раньше пройдет референдум, тем лучше будет для региона и его жителей."Чем быстрее мы станем Россией, тем быстрее у нас наладится жизнь. Только в единой общерусской семье мы сможем реализовать свой потенциал в полном объеме: и человеческий, и производственный, и промышленный, и природный. Россия – это страна возможностей", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220608/soobschenie-1793892589.html

россия

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, херсонская область , в мире