https://ria.ru/20220608/referendum-1793894259.html
Запорожская область готовится к референдуму о вхождении в состав России
Запорожская область готовится к референдуму о вхождении в состав России - РИА Новости, 08.06.2022
Запорожская область готовится к референдуму о вхождении в состав России
Референдум в Запорожской области по вхождению в состав России пройдет в текущем году, соответствующее решение уже принято, подготовка к нему начата и займет... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:24
2022-06-08T09:24
2022-06-08T09:29
россия
запорожская область
херсонская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Референдум в Запорожской области по вхождению в состав России пройдет в текущем году, соответствующее решение уже принято, подготовка к нему начата и займет несколько месяцев, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, чем раньше пройдет референдум, тем лучше будет для региона и его жителей."Чем быстрее мы станем Россией, тем быстрее у нас наладится жизнь. Только в единой общерусской семье мы сможем реализовать свой потенциал в полном объеме: и человеческий, и производственный, и промышленный, и природный. Россия – это страна возможностей", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220608/soobschenie-1793892589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская область, херсонская область , в мире
09:24 08.06.2022 (обновлено: 09:29 08.06.2022)
Запорожская область готовится к референдуму о вхождении в состав России
Член ВГА Рогов: Запорожская область готовится к референдуму о присоединении к России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Референдум в Запорожской области по вхождению в состав России пройдет в текущем году, соответствующее решение уже принято, подготовка к нему начата и займет несколько месяцев, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области
по вхождению в состав России
. Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев. Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена в ближайшее время. Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, чем раньше пройдет референдум, тем лучше будет для региона и его жителей.
"Чем быстрее мы станем Россией, тем быстрее у нас наладится жизнь. Только в единой общерусской семье мы сможем реализовать свой потенциал в полном объеме: и человеческий, и производственный, и промышленный, и природный. Россия – это страна возможностей", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины
. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.