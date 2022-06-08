https://ria.ru/20220608/razin-1794084908.html

Суд отменил решение о правах Разина на песни "Ласкового мая"

Суд отменил решение о правах Разина на песни "Ласкового мая" - РИА Новости, 08.06.2022

Суд отменил решение о правах Разина на песни "Ласкового мая"

Ставропольский краевой суд в среду отменил решение Промышленного районного суда 2005 года, которым был установлен перехода прав на песни "Ласкового мая" от их... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:36

2022-06-08T18:36

2022-06-08T18:36

шоубиз

ласковый май

мираж

андрей разин

юрий шатунов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579748819_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_220479da0f93b8b1f86d72aca816b282.jpg

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Ставропольский краевой суд в среду отменил решение Промышленного районного суда 2005 года, которым был установлен перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Андрею Разину. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы экс-солиста группы Юрия Шатунова.По ее словам, Разин в 2005 году обратился в Промышленный райсуд с иском о признании обладания с 29 декабря 1992 года исключительными правами на 27 хитов "Ласкового мая" на основании договора, заключенного им в этот день с Кузнецовым. Суд удовлетворил иск. Шатунов в 2020 году добился права на обжалование, и краевой суд удовлетворил его. Как следует из материалов судебных разбирательств, Пресненским судом Москвы в 2016 году была проведена почерковедческая экспертиза подписи Кузнецова на договоре 1992 года и эксперты пришли к выводу, что запись "Кузнецов Сергей Борисович" и подпись от его имени выполнены не Кузнецовым, а иным лицом."Ласковый май" — музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался огромной популярностью, но потом группа распалась.

https://ria.ru/20210518/shatunov-1732770187.html

https://ria.ru/20220128/shatunov-1770042069.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ласковый май, мираж, андрей разин, юрий шатунов