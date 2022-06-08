https://ria.ru/20220608/razin-1794084908.html
Суд отменил решение о правах Разина на песни "Ласкового мая"
Суд отменил решение о правах Разина на песни "Ласкового мая" - РИА Новости, 08.06.2022
Суд отменил решение о правах Разина на песни "Ласкового мая"
Ставропольский краевой суд в среду отменил решение Промышленного районного суда 2005 года, которым был установлен перехода прав на песни "Ласкового мая" от их... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:36
2022-06-08T18:36
2022-06-08T18:36
шоубиз
ласковый май
мираж
андрей разин
юрий шатунов
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Ставропольский краевой суд в среду отменил решение Промышленного районного суда 2005 года, которым был установлен перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Андрею Разину. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы экс-солиста группы Юрия Шатунова.По ее словам, Разин в 2005 году обратился в Промышленный райсуд с иском о признании обладания с 29 декабря 1992 года исключительными правами на 27 хитов "Ласкового мая" на основании договора, заключенного им в этот день с Кузнецовым. Суд удовлетворил иск. Шатунов в 2020 году добился права на обжалование, и краевой суд удовлетворил его. Как следует из материалов судебных разбирательств, Пресненским судом Москвы в 2016 году была проведена почерковедческая экспертиза подписи Кузнецова на договоре 1992 года и эксперты пришли к выводу, что запись "Кузнецов Сергей Борисович" и подпись от его имени выполнены не Кузнецовым, а иным лицом."Ласковый май" — музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался огромной популярностью, но потом группа распалась.
https://ria.ru/20210518/shatunov-1732770187.html
https://ria.ru/20220128/shatunov-1770042069.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ласковый май, мираж, андрей разин, юрий шатунов
Суд отменил решение о правах Разина на песни "Ласкового мая"
Суд отменил решение об исключительных правах Разина на песни "Ласкового мая"
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Ставропольский краевой суд в среду отменил решение Промышленного районного суда 2005 года, которым был установлен перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Андрею Разину. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы экс-солиста группы Юрия Шатунова.
"Сегодняшнее решение станет переломным моментом в многочисленных спорах между Андреем Разиным и Юрием Шатуновым о правах как на произведения "Ласкового мая", так и на товарные знаки "Ласковый май", – сказала Мухтарова-Казарновская.
По ее словам, Разин в 2005 году обратился в Промышленный райсуд с иском о признании обладания с 29 декабря 1992 года исключительными правами на 27 хитов "Ласкового мая" на основании договора, заключенного им в этот день с Кузнецовым. Суд удовлетворил иск.
Шатунов в 2020 году добился права на обжалование, и краевой суд удовлетворил его.
Как следует из материалов судебных разбирательств, Пресненским судом Москвы в 2016 году была проведена почерковедческая экспертиза подписи Кузнецова на договоре 1992 года и эксперты пришли к выводу, что запись "Кузнецов Сергей Борисович" и подпись от его имени выполнены не Кузнецовым, а иным лицом.
"Ласковый май" — музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался огромной популярностью, но потом группа распалась.