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Подсудимый ранил пристава и конвоира в ростовском суде - РИА Новости, 08.06.2022
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Подсудимый ранил пристава и конвоира в ростовском суде
Подсудимый ранил пристава и конвоира в ростовском суде - РИА Новости, 08.06.2022
Подсудимый ранил пристава и конвоира в ростовском суде
Подсудимый ранил судебного пристава и конвоира в Пролетарском суде Ростова-на-Дону, оба в больнице, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:47
2022-06-08T17:37
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Подсудимый ранил судебного пристава и конвоира в Пролетарском суде Ростова-на-Дону, оба в больнице, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. По его словам, обвиняемого по уголовному делу доставили на судебное заседание в среду."Подсудимый при помощи заточки ранил конвоира, завладел его оружием и произвел выстрел в судебного пристава. Оба в больнице", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что обвиняемый задержан.
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
12:47 08.06.2022 (обновлено: 17:37 08.06.2022)
 
Подсудимый ранил пристава и конвоира в ростовском суде

В Ростове-на-Дону подсудимый ранил судебного пристава и конвоира, оба госпитализированы

© Фото : СК РоссииСотрудники СК России на месте нападения на судебного пристава и конвоира в Пролетарском суде Ростова-на-Дону. 8 июня 2022
Сотрудники СК России на месте нападения на судебного пристава и конвоира в Пролетарском суде Ростова-на-Дону. 8 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : СК России
Сотрудники СК России на месте нападения на судебного пристава и конвоира в Пролетарском суде Ростова-на-Дону. 8 июня 2022
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Подсудимый ранил судебного пристава и конвоира в Пролетарском суде Ростова-на-Дону, оба в больнице, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. По его словам, обвиняемого по уголовному делу доставили на судебное заседание в среду.
"Подсудимый при помощи заточки ранил конвоира, завладел его оружием и произвел выстрел в судебного пристава. Оба в больнице", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что обвиняемый задержан.
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