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Подсудимый ранил пристава и конвоира в ростовском суде
Подсудимый ранил пристава и конвоира в ростовском суде - РИА Новости, 08.06.2022
Подсудимый ранил пристава и конвоира в ростовском суде
Подсудимый ранил судебного пристава и конвоира в Пролетарском суде Ростова-на-Дону, оба в больнице, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:47
2022-06-08T12:47
2022-06-08T17:37
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Подсудимый ранил судебного пристава и конвоира в Пролетарском суде Ростова-на-Дону, оба в больнице, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. По его словам, обвиняемого по уголовному делу доставили на судебное заседание в среду."Подсудимый при помощи заточки ранил конвоира, завладел его оружием и произвел выстрел в судебного пристава. Оба в больнице", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что обвиняемый задержан.
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ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
12:47 08.06.2022 (обновлено: 17:37 08.06.2022)
Подсудимый ранил пристава и конвоира в ростовском суде
В Ростове-на-Дону подсудимый ранил судебного пристава и конвоира, оба госпитализированы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Подсудимый ранил судебного пристава и конвоира в Пролетарском суде Ростова-на-Дону, оба в больнице, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. По его словам, обвиняемого по уголовному делу доставили на судебное заседание в среду.
"Подсудимый при помощи заточки ранил конвоира, завладел его оружием и произвел выстрел в судебного пристава. Оба в больнице", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что обвиняемый задержан.