https://ria.ru/20220608/ranenie-1793953330.html

Подсудимый ранил пристава и конвоира в ростовском суде

Подсудимый ранил пристава и конвоира в ростовском суде - РИА Новости, 08.06.2022

Подсудимый ранил пристава и конвоира в ростовском суде

Подсудимый ранил судебного пристава и конвоира в Пролетарском суде Ростова-на-Дону, оба в больнице, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:47

2022-06-08T12:47

2022-06-08T17:37

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Подсудимый ранил судебного пристава и конвоира в Пролетарском суде Ростова-на-Дону, оба в больнице, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. По его словам, обвиняемого по уголовному делу доставили на судебное заседание в среду."Подсудимый при помощи заточки ранил конвоира, завладел его оружием и произвел выстрел в судебного пристава. Оба в больнице", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что обвиняемый задержан.

https://ria.ru/20211005/proisshestviya-1753105616.html

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область