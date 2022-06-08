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Российские ПВО сбили три ракеты "Точка-У" на окраине Херсона
Российские ПВО сбили три ракеты "Точка-У" на окраине Херсона - РИА Новости, 08.06.2022
Российские ПВО сбили три ракеты "Точка-У" на окраине Херсона
Системы противовоздушной обороны РФ сбили в ночь на среду в небе над окраинами Херсона три тактические ракеты "Точка-У", рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:26
2022-06-08T09:26
2022-06-08T11:49
в мире
херсон
украина
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ХЕРСОН, 8 июн - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны РФ сбили в ночь на среду в небе над окраинами Херсона три тактические ракеты "Точка-У", рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах."Ночью на окраине Херсона российскими ПВО было сбито три ракеты "Точка-У", выпущенные украинскими националистами в направлении города", - рассказал собеседник агентства.Позже данную информацию подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он опубликовал фотографию трети баллистической ракеты "Точка-У", которая, даже будучи сбитой, убила в марте трех жителей Мелитополя.По его словам, если бы ее тогда не сбили, то количество жертв исчислялось бы сотнями. Кроме того, он показал кадры, на которых изображены по крайней мере пять автомобилей, предположительно таксопарка, сгоревших тогда же после падения ракет.Ранее удары этими ракетами по жилым районам неоднократно приводили к многочисленным жертвам, в частности в Донецке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, украина
09:26 08.06.2022 (обновлено: 11:49 08.06.2022)
Российские ПВО сбили три ракеты "Точка-У" на окраине Херсона
Российские ПВО сбили на окраине Херсона три украинские ракеты "Точка-У"
ХЕРСОН, 8 июн - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны РФ сбили в ночь на среду в небе над окраинами Херсона три тактические ракеты "Точка-У", рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"Ночью на окраине Херсона
российскими ПВО было сбито три ракеты "Точка-У", выпущенные украинскими националистами в направлении города", - рассказал собеседник агентства.
Позже данную информацию подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
. В своем Telegram-канале он опубликовал фотографию трети баллистической ракеты "Точка-У", которая, даже будучи сбитой, убила в марте трех жителей Мелитополя
.
По его словам, если бы ее тогда не сбили, то количество жертв исчислялось бы сотнями. Кроме того, он показал кадры, на которых изображены по крайней мере пять автомобилей, предположительно таксопарка, сгоревших тогда же после падения ракет.
Ранее удары этими ракетами по жилым районам неоднократно приводили к многочисленным жертвам, в частности в Донецке
.