https://ria.ru/20220608/rabota-1793888149.html

В медорганизации Подмосковья трудоустроили более 30 беженцев из Донбасса

В медорганизации Подмосковья трудоустроили более 30 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 08.06.2022

В медорганизации Подмосковья трудоустроили более 30 беженцев из Донбасса

Более 30 беженцев из Донбасса трудоустроены в медицинские организации в Московской области с начала спецоперации, рассказала в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T08:37

2022-06-08T08:37

2022-06-08T08:37

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727559717_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_d98c30965c6ea18a4275e835681a5647.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 30 беженцев из Донбасса трудоустроены в медицинские организации в Московской области с начала спецоперации, рассказала в интервью РИА Новости первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова."Уже 32 человека (из Донбасса - ред.) устроились на работу в наши медицинские организации. Это те, кто приехал в Подмосковье за время специальной военной операции. К нам вышли 17 врачей и 15 медицинских сестер", - сказала Стригункова.Она отметила, что трудоустроились врачи разных специальностей, в частности урологи, терапевты, анестезиологи-реаниматологи, фельдшеры скорой помощи.

https://ria.ru/20220607/bezhentsy-1793680580.html

московская область (подмосковье)

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), донбасс