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В медорганизации Подмосковья трудоустроили более 30 беженцев из Донбасса
В медорганизации Подмосковья трудоустроили более 30 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 08.06.2022
В медорганизации Подмосковья трудоустроили более 30 беженцев из Донбасса
Более 30 беженцев из Донбасса трудоустроены в медицинские организации в Московской области с начала спецоперации, рассказала в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T08:37
2022-06-08T08:37
2022-06-08T08:37
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
донбасс
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 30 беженцев из Донбасса трудоустроены в медицинские организации в Московской области с начала спецоперации, рассказала в интервью РИА Новости первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова."Уже 32 человека (из Донбасса - ред.) устроились на работу в наши медицинские организации. Это те, кто приехал в Подмосковье за время специальной военной операции. К нам вышли 17 врачей и 15 медицинских сестер", - сказала Стригункова.Она отметила, что трудоустроились врачи разных специальностей, в частности урологи, терапевты, анестезиологи-реаниматологи, фельдшеры скорой помощи.
https://ria.ru/20220607/bezhentsy-1793680580.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), донбасс
В медорганизации Подмосковья трудоустроили более 30 беженцев из Донбасса
В медицинские организации Подмосковья трудоустроили 32 беженца из Донбасса