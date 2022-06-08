https://ria.ru/20220608/putin-1793990086.html
Путин встретится с главой "Росагролизинга"
Путин встретится с главой "Росагролизинга" - РИА Новости, 08.06.2022
Путин встретится с главой "Росагролизинга"
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор и встретится с главой "Росагролизинга" Павлом Косовым, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:22
2022-06-08T14:22
2022-06-08T14:22
политика
росагролизинг
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор и встретится с главой "Росагролизинга" Павлом Косовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, организация сегодня играет важную роль в связи с обеспечением техникой сельского хозяйства, которое демонстрирует динамичный рост. "Сегодня обо всем этом президент собирается с Косовым переговорить", - сказал Песков.Он также сообщил, что Кремль скоро приведет подробности по поводу международного телефонного разговора, который проводит в среду российский лидер.
https://ria.ru/20220608/maduro-1793981040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, росагролизинг, россия, владимир путин, дмитрий песков
Путин встретится с главой "Росагролизинга"
Путин проведет международный разговор и встретится с главой "Росагролизинга" Косовым
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор и встретится с главой "Росагролизинга" Павлом Косовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Среди встреч публичной будет общение с гендиректором "Росагролизинга
" Павлом Косовым", - сказал Песков журналистам, говоря о графике президента.
Он добавил, организация сегодня играет важную роль в связи с обеспечением техникой сельского хозяйства, которое демонстрирует динамичный рост. "Сегодня обо всем этом президент собирается с Косовым переговорить", - сказал Песков.
Он также сообщил, что Кремль скоро приведет подробности по поводу международного телефонного разговора, который проводит в среду российский лидер.