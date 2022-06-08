https://ria.ru/20220608/putin-1793990086.html

Путин встретится с главой "Росагролизинга"

Путин встретится с главой "Росагролизинга" - РИА Новости, 08.06.2022

Путин встретится с главой "Росагролизинга"

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор и встретится с главой "Росагролизинга" Павлом Косовым, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:22

2022-06-08T14:22

2022-06-08T14:22

политика

росагролизинг

россия

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_cdea769c4c8cabf4bff32b7f117afe99.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор и встретится с главой "Росагролизинга" Павлом Косовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, организация сегодня играет важную роль в связи с обеспечением техникой сельского хозяйства, которое демонстрирует динамичный рост. "Сегодня обо всем этом президент собирается с Косовым переговорить", - сказал Песков.Он также сообщил, что Кремль скоро приведет подробности по поводу международного телефонного разговора, который проводит в среду российский лидер.

https://ria.ru/20220608/maduro-1793981040.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, росагролизинг, россия, владимир путин, дмитрий песков