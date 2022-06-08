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России обидно за Пушкина, названного Иваном Сергеевичем, заявила Захарова
России обидно за Пушкина, названного Иваном Сергеевичем, заявила Захарова - РИА Новости, 08.06.2022
России обидно за Пушкина, названного Иваном Сергеевичем, заявила Захарова
Обидно за Александра Сергеевича Пушкина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оплошность американского посольства в Москве,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:03
2022-06-08T14:03
2022-06-08T14:03
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александр пушкин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обидно за Александра Сергеевича Пушкина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оплошность американского посольства в Москве, которое назвало выдающегося русского поэта Иван Сергеевич."Хотела бы сказать, что в июне в день рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в мире празднуется день русского языка. Я не могу пройти мимо этого и специально для наших так называемых партнеров рассказываю, что Пушкина зовут Александр Сергеевич, не Иван Сергеевич. Иван Сергеевич - это Тургенев. Или вы, может быть, Шмелева имели ввиду, высокоинтеллектуальные наши друзья? Просто расскажите, интересно. Я к тому, что американские госструктуры именно так назвали Александра Сергеевича Пушкина, а нам за него обидно, между прочим", - сказала Захарова на брифинге в среду.Ранее посольство США в Москве опубликовало праздничный пост в своем Telegram-канале по случаю дня рождения Пушкина, в котором назвало поэта Иван Сергеевич. Позже пост был отредактирован, а имя исправлено на верное.
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РИА Новости
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новости культуры, россия, москва, сша, александр пушкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
России обидно за Пушкина, названного Иваном Сергеевичем, заявила Захарова
Захарова: обидно за Пушкина, которого посольство США в Москве назвало Иваном Сергеевичем
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обидно за Александра Сергеевича Пушкина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оплошность американского посольства в Москве, которое назвало выдающегося русского поэта Иван Сергеевич.
"Хотела бы сказать, что в июне в день рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в мире празднуется день русского языка. Я не могу пройти мимо этого и специально для наших так называемых партнеров рассказываю, что Пушкина зовут Александр Сергеевич, не Иван Сергеевич. Иван Сергеевич - это Тургенев. Или вы, может быть, Шмелева имели ввиду, высокоинтеллектуальные наши друзья? Просто расскажите, интересно. Я к тому, что американские госструктуры именно так назвали Александра Сергеевича Пушкина, а нам за него обидно, между прочим", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Ранее посольство США
в Москве
опубликовало праздничный пост в своем Telegram-канале по случаю дня рождения Пушкина, в котором назвало поэта Иван Сергеевич. Позже пост был отредактирован, а имя исправлено на верное.