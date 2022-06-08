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России обидно за Пушкина, названного Иваном Сергеевичем, заявила Захарова

России обидно за Пушкина, названного Иваном Сергеевичем, заявила Захарова - РИА Новости, 08.06.2022

России обидно за Пушкина, названного Иваном Сергеевичем, заявила Захарова

Обидно за Александра Сергеевича Пушкина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оплошность американского посольства в Москве,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:03

2022-06-08T14:03

2022-06-08T14:03

культура

новости культуры

россия

москва

сша

александр пушкин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Обидно за Александра Сергеевича Пушкина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оплошность американского посольства в Москве, которое назвало выдающегося русского поэта Иван Сергеевич."Хотела бы сказать, что в июне в день рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в мире празднуется день русского языка. Я не могу пройти мимо этого и специально для наших так называемых партнеров рассказываю, что Пушкина зовут Александр Сергеевич, не Иван Сергеевич. Иван Сергеевич - это Тургенев. Или вы, может быть, Шмелева имели ввиду, высокоинтеллектуальные наши друзья? Просто расскажите, интересно. Я к тому, что американские госструктуры именно так назвали Александра Сергеевича Пушкина, а нам за него обидно, между прочим", - сказала Захарова на брифинге в среду.Ранее посольство США в Москве опубликовало праздничный пост в своем Telegram-канале по случаю дня рождения Пушкина, в котором назвало поэта Иван Сергеевич. Позже пост был отредактирован, а имя исправлено на верное.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, москва, сша, александр пушкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова