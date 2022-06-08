https://ria.ru/20220608/priroda-1794109815.html

В ЛНР обвинили ВСУ в преднамеренном нанесении ущерба природе Донбасса

В ЛНР обвинили ВСУ в преднамеренном нанесении ущерба природе Донбасса - РИА Новости, 08.06.2022

В ЛНР обвинили ВСУ в преднамеренном нанесении ущерба природе Донбасса

Украинские силовики преднамеренно наносят ущерб природе Донбасса, совершая экоцид, заявили в Специальной комиссии Луганской Народной республики по фиксации... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T20:49

2022-06-08T20:49

2022-06-08T21:38

специальная военная операция на украине

донбасс

украина

северодонецк

рубежное

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские силовики преднамеренно наносят ущерб природе Донбасса, совершая экоцид, заявили в Специальной комиссии Луганской Народной республики по фиксации военных преступлений военно-политического руководства Украины.В последние несколько дней в окрестностях Северодонецка и Рубежного из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск начались лесные пожары."Отступая, украинские неонацисты в лучших традициях своих идейных предков используют тактику выжженной земли. Обстрелам со стороны украинских карателей подвергаются не только населенные пункты, но и природные богатства Луганщины, в том числе ценнейшие леса", - сообщили в комиссии журналистам.В комиссии отметили, что постоянно становятся свидетелями экологических преступлений украинских военных."Ущерб, нанесенный боевиками Украины экосистеме региона, трудно оценить. В каждый наш выезд мы видим, что в результате украинских обстрелов выгорают уникальнейшие леса. Украинские боевики стремятся превратить землю Донбасса в пепелище непригодное для проживания, используя тактику выжженной земли не только в отношении городов и поселков Донбасса, но и экосистем региона", - отметили в комиссии.

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789262898.html

донбасс

украина

северодонецк

рубежное

луганская народная республика

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Лесные пожары после обстрелов в окрестностях Северодонецка Лесные пожары в ЛНР в окрестностях Северодонецка, возникшие после обстрелов. Комиссия ЛНР по фиксации военных преступлений украинской власти уверена, что ущерб наносится преднамеренно и что можно говорить об экоциде Донбасса со стороны Киева. 2022-06-08T20:49 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, украина, северодонецк, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины