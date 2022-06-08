https://ria.ru/20220608/pridnestrove-1793957566.html

Глава ПМР выразил настороженность планами поставок оружия в Молдавию

Глава ПМР выразил настороженность планами поставок оружия в Молдавию - РИА Новости, 08.06.2022

Глава ПМР выразил настороженность планами поставок оружия в Молдавию

Возможные поставки вооружений из стран НАТО в Молдавию настораживают, милитаризация обычно заканчивается войной, считает лидер непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:00

2022-06-08T13:00

2022-06-08T13:06

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

нато

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Возможные поставки вооружений из стран НАТО в Молдавию настораживают, милитаризация обычно заканчивается войной, считает лидер непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский."То, что оружие завозится или будет завезено в Молдову, это настораживает", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Милитаризация заканчивается войной, это правило. Это просто правило, понимаете? Это аксиома", - отметил он.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, нато