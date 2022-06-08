13:00 08.06.2022 (обновлено: 13:06 08.06.2022)
Глава ПМР выразил настороженность планами поставок оружия в Молдавию
Глава ПМР Красносельский напомнил, что милитаризация заканчивается войной
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Возможные поставки вооружений из стран НАТО в Молдавию настораживают, милитаризация обычно заканчивается войной, считает лидер непризнанной Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский.
"То, что оружие завозится или будет завезено в Молдову, это настораживает", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Милитаризация заканчивается войной, это правило. Это просто правило, понимаете? Это аксиома", - отметил он.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.