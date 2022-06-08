https://ria.ru/20220608/prazdniki-1794014920.html
Минтруд исключил продление майских праздников по аналогии с новогодними
Минтруд исключил продление майских праздников по аналогии с новогодними - РИА Новости, 08.06.2022
Минтруд исключил продление майских праздников по аналогии с новогодними
Минтруд России не прорабатывает предложения о продлении на постоянной основе майских праздников по аналогии с новогодними каникулами, сообщил глава ведомства... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:17
2022-06-08T15:17
2022-06-08T15:17
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
праздники
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Минтруд России не прорабатывает предложения о продлении на постоянной основе майских праздников по аналогии с новогодними каникулами, сообщил глава ведомства Антон Котяков.Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, не прорабатываются ли министерством меры по продлению майских праздников по аналогии с новогодними каникулами, Котяков ответил: "Нет".
https://ria.ru/20220420/prazdniki-1784474008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, праздники, россия
Минтруд исключил продление майских праздников по аналогии с новогодними
Глава Минтруда Котяков: майские праздники не будут продлеваться по аналогии с новогодними