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Минтруд исключил продление майских праздников по аналогии с новогодними - РИА Новости, 08.06.2022
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Минтруд исключил продление майских праздников по аналогии с новогодними
Минтруд исключил продление майских праздников по аналогии с новогодними - РИА Новости, 08.06.2022
Минтруд исключил продление майских праздников по аналогии с новогодними
Минтруд России не прорабатывает предложения о продлении на постоянной основе майских праздников по аналогии с новогодними каникулами, сообщил глава ведомства... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:17
2022-06-08T15:17
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
праздники
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Минтруд России не прорабатывает предложения о продлении на постоянной основе майских праздников по аналогии с новогодними каникулами, сообщил глава ведомства Антон Котяков.Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, не прорабатываются ли министерством меры по продлению майских праздников по аналогии с новогодними каникулами, Котяков ответил: "Нет".
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, праздники, россия
15:17 08.06.2022
 
Минтруд исключил продление майских праздников по аналогии с новогодними

Глава Минтруда Котяков: майские праздники не будут продлеваться по аналогии с новогодними

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Календарь - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Минтруд России не прорабатывает предложения о продлении на постоянной основе майских праздников по аналогии с новогодними каникулами, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, не прорабатываются ли министерством меры по продлению майских праздников по аналогии с новогодними каникулами, Котяков ответил: "Нет".
Москвичи в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 13:22
Майские праздники могут продлить по инициативе регионов, заявили в Госдуме
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковпраздникиРоссия
 
 
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