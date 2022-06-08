https://ria.ru/20220608/prazdniki-1794014920.html

Минтруд исключил продление майских праздников по аналогии с новогодними

Минтруд исключил продление майских праздников по аналогии с новогодними - РИА Новости, 08.06.2022

Минтруд исключил продление майских праздников по аналогии с новогодними

Минтруд России не прорабатывает предложения о продлении на постоянной основе майских праздников по аналогии с новогодними каникулами, сообщил глава ведомства... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:17

2022-06-08T15:17

2022-06-08T15:17

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

праздники

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93391/86/933918621_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_37a1002d9a18da2d356d9725b37faff7.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Минтруд России не прорабатывает предложения о продлении на постоянной основе майских праздников по аналогии с новогодними каникулами, сообщил глава ведомства Антон Котяков.Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, не прорабатываются ли министерством меры по продлению майских праздников по аналогии с новогодними каникулами, Котяков ответил: "Нет".

https://ria.ru/20220420/prazdniki-1784474008.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, праздники, россия