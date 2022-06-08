https://ria.ru/20220608/prazdnik-1793899450.html

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за Дня России

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за Дня России - РИА Новости, 08.06.2022

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за Дня России

Следующая рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня России, сообщила пресс-служба Роструда. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T09:35

2022-06-08T09:35

2022-06-08T11:19

общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

день россии

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Следующая рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня России, сообщила пресс-служба Роструда."В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно", — пояснили в ведомстве.Там подчеркнули, что нерабочие праздничные дни не могут послужить причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад.В свою очередь, сотрудникам на сдельной оплате в праздники, когда они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211220/kalendar-1764507251.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), день россии