https://ria.ru/20220608/prazdnik-1793899450.html
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за Дня России
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за Дня России - РИА Новости, 08.06.2022
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за Дня России
Следующая рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня России, сообщила пресс-служба Роструда. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:35
2022-06-08T09:35
2022-06-08T11:19
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
день россии
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Следующая рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня России, сообщила пресс-служба Роструда."В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно", — пояснили в ведомстве.Там подчеркнули, что нерабочие праздничные дни не могут послужить причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад.В свою очередь, сотрудникам на сдельной оплате в праздники, когда они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), день россии
09:35 08.06.2022 (обновлено: 11:19 08.06.2022)
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за Дня России
Роструд напомнил о выходных с 11 по 13 июня и четырехдневной рабочей неделе в России
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Следующая рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня России, сообщила пресс-служба Роструда.
"В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно", — пояснили в ведомстве.
Там подчеркнули, что нерабочие праздничные дни не могут послужить причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад.
В свою очередь, сотрудникам на сдельной оплате в праздники, когда они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, добавили в ведомстве.