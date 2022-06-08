Рейтинг@Mail.ru
Экс-дипломат назвал хамством письмо Антонову с предложением осудить Россию - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/posol-1793925691.html
Экс-дипломат назвал хамством письмо Антонову с предложением осудить Россию
Экс-дипломат назвал хамством письмо Антонову с предложением осудить Россию - РИА Новости, 08.06.2022
Экс-дипломат назвал хамством письмо Антонову с предложением осудить Россию
Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал "хамством, помноженным на невежество" предложение осудить действия президента РФ, которое российский посол в США... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:41
2022-06-08T11:41
в мире
сша
россия
оон
анатолий антонов
сергей орджоникидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_88:370:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fdcc9913e3bbec4cbb9e04e43e7848e.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал "хамством, помноженным на невежество" предложение осудить действия президента РФ, которое российский посол в США Анатолий Антонов получил по почте.Ранее Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия президента РФ, в котором ему также посоветовали обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США. По его словам, также у посольства РФ раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину."Это хамство в отношении посла нашего, такое политическое хамство, да и человеческое тоже - послу предлагать изменить родине, это надо вообще не иметь голову, чтобы до такого догадаться. Это безграмотность, они что думают, у нас дипломаты все предатели?" - сказал Орджоникидзе в беседе с РИА Новости."Хамство, граничащее с полным невежеством - надо совершенно не понимать, не знать наших людей, которые там работают, чтобы с такого рода предложениями выступать, особенно послу Антонову, который раньше работал заместителем министра обороны РФ", - подчеркнул собеседник агентства.Он рассказал о попытках в прошлом вербовки американцами российских дипломатов, которые назвал более "аккуратным". "Были, конечно, прецеденты, вербовочные предложения американцы всегда делали нашим дипломатам, которые работают и в посольстве в Вашингтоне, и в представительстве при ООН в Нью-Йорке. Это делали, но несколько в более аккуратной форме, при личных встречах - какой-то американский дипломат знакомил со своим другом, а друг оказывался агентом ФБР, вот так вот делалось раньше", - рассказал дипломат."А сейчас они, видимо, решили экономить собственные ресурсы, встречи не проводить, а просто письма посылать. Это очень смешно, даже трагично и ужасно, но есть что-то комичное, просто невежество человеческое. Хамство, помноженное на невежество", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220524/antonov-1790501693.html
https://ria.ru/20220424/konsulstvo-1785202131.html
https://ria.ru/20220424/deputat-1785179722.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2afc9b88170967834bed7321e906d7c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, оон, анатолий антонов, сергей орджоникидзе
11:41 08.06.2022
 
Экс-дипломат назвал хамством письмо Антонову с предложением осудить Россию

Экс-замгенсека ООН Орджоникидзе назвал хамством предложение Антонову осудить Россию

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал "хамством, помноженным на невежество" предложение осудить действия президента РФ, которое российский посол в США Анатолий Антонов получил по почте.
Ранее Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия президента РФ, в котором ему также посоветовали обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США. По его словам, также у посольства РФ раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 21:12
Антонов заявил, что ФБР призывает российских дипломатов предать родину
"Это хамство в отношении посла нашего, такое политическое хамство, да и человеческое тоже - послу предлагать изменить родине, это надо вообще не иметь голову, чтобы до такого догадаться. Это безграмотность, они что думают, у нас дипломаты все предатели?" - сказал Орджоникидзе в беседе с РИА Новости.
"Хамство, граничащее с полным невежеством - надо совершенно не понимать, не знать наших людей, которые там работают, чтобы с такого рода предложениями выступать, особенно послу Антонову, который раньше работал заместителем министра обороны РФ", - подчеркнул собеседник агентства.
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 19:32
В Нью-Йорке заблокировали средства российского генконсульства
Он рассказал о попытках в прошлом вербовки американцами российских дипломатов, которые назвал более "аккуратным". "Были, конечно, прецеденты, вербовочные предложения американцы всегда делали нашим дипломатам, которые работают и в посольстве в Вашингтоне, и в представительстве при ООН в Нью-Йорке. Это делали, но несколько в более аккуратной форме, при личных встречах - какой-то американский дипломат знакомил со своим другом, а друг оказывался агентом ФБР, вот так вот делалось раньше", - рассказал дипломат.
"А сейчас они, видимо, решили экономить собственные ресурсы, встречи не проводить, а просто письма посылать. Это очень смешно, даже трагично и ужасно, но есть что-то комичное, просто невежество человеческое. Хамство, помноженное на невежество", - заключил эксперт.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 15:56
Россия вводит США в "дипломатический стресс", заявили в Госдуме
 
В миреСШАРоссияООНАнатолий АнтоновСергей Орджоникидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала