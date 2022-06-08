https://ria.ru/20220608/posol-1793925691.html

Экс-дипломат назвал хамством письмо Антонову с предложением осудить Россию

Экс-дипломат назвал хамством письмо Антонову с предложением осудить Россию - РИА Новости, 08.06.2022

Экс-дипломат назвал хамством письмо Антонову с предложением осудить Россию

Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал "хамством, помноженным на невежество" предложение осудить действия президента РФ, которое российский посол в США... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:41

2022-06-08T11:41

2022-06-08T11:41

в мире

сша

россия

оон

анатолий антонов

сергей орджоникидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_88:370:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fdcc9913e3bbec4cbb9e04e43e7848e.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал "хамством, помноженным на невежество" предложение осудить действия президента РФ, которое российский посол в США Анатолий Антонов получил по почте.Ранее Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия президента РФ, в котором ему также посоветовали обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США. По его словам, также у посольства РФ раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину."Это хамство в отношении посла нашего, такое политическое хамство, да и человеческое тоже - послу предлагать изменить родине, это надо вообще не иметь голову, чтобы до такого догадаться. Это безграмотность, они что думают, у нас дипломаты все предатели?" - сказал Орджоникидзе в беседе с РИА Новости."Хамство, граничащее с полным невежеством - надо совершенно не понимать, не знать наших людей, которые там работают, чтобы с такого рода предложениями выступать, особенно послу Антонову, который раньше работал заместителем министра обороны РФ", - подчеркнул собеседник агентства.Он рассказал о попытках в прошлом вербовки американцами российских дипломатов, которые назвал более "аккуратным". "Были, конечно, прецеденты, вербовочные предложения американцы всегда делали нашим дипломатам, которые работают и в посольстве в Вашингтоне, и в представительстве при ООН в Нью-Йорке. Это делали, но несколько в более аккуратной форме, при личных встречах - какой-то американский дипломат знакомил со своим другом, а друг оказывался агентом ФБР, вот так вот делалось раньше", - рассказал дипломат."А сейчас они, видимо, решили экономить собственные ресурсы, встречи не проводить, а просто письма посылать. Это очень смешно, даже трагично и ужасно, но есть что-то комичное, просто невежество человеческое. Хамство, помноженное на невежество", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20220524/antonov-1790501693.html

https://ria.ru/20220424/konsulstvo-1785202131.html

https://ria.ru/20220424/deputat-1785179722.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, оон, анатолий антонов, сергей орджоникидзе