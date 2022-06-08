https://ria.ru/20220608/posol-1793925691.html
Экс-дипломат назвал хамством письмо Антонову с предложением осудить Россию
Экс-дипломат назвал хамством письмо Антонову с предложением осудить Россию - РИА Новости, 08.06.2022
Экс-дипломат назвал хамством письмо Антонову с предложением осудить Россию
Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал "хамством, помноженным на невежество" предложение осудить действия президента РФ, которое российский посол в США... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:41
2022-06-08T11:41
2022-06-08T11:41
в мире
сша
россия
оон
анатолий антонов
сергей орджоникидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_88:370:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fdcc9913e3bbec4cbb9e04e43e7848e.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал "хамством, помноженным на невежество" предложение осудить действия президента РФ, которое российский посол в США Анатолий Антонов получил по почте.Ранее Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия президента РФ, в котором ему также посоветовали обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США. По его словам, также у посольства РФ раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину."Это хамство в отношении посла нашего, такое политическое хамство, да и человеческое тоже - послу предлагать изменить родине, это надо вообще не иметь голову, чтобы до такого догадаться. Это безграмотность, они что думают, у нас дипломаты все предатели?" - сказал Орджоникидзе в беседе с РИА Новости."Хамство, граничащее с полным невежеством - надо совершенно не понимать, не знать наших людей, которые там работают, чтобы с такого рода предложениями выступать, особенно послу Антонову, который раньше работал заместителем министра обороны РФ", - подчеркнул собеседник агентства.Он рассказал о попытках в прошлом вербовки американцами российских дипломатов, которые назвал более "аккуратным". "Были, конечно, прецеденты, вербовочные предложения американцы всегда делали нашим дипломатам, которые работают и в посольстве в Вашингтоне, и в представительстве при ООН в Нью-Йорке. Это делали, но несколько в более аккуратной форме, при личных встречах - какой-то американский дипломат знакомил со своим другом, а друг оказывался агентом ФБР, вот так вот делалось раньше", - рассказал дипломат."А сейчас они, видимо, решили экономить собственные ресурсы, встречи не проводить, а просто письма посылать. Это очень смешно, даже трагично и ужасно, но есть что-то комичное, просто невежество человеческое. Хамство, помноженное на невежество", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220524/antonov-1790501693.html
https://ria.ru/20220424/konsulstvo-1785202131.html
https://ria.ru/20220424/deputat-1785179722.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2afc9b88170967834bed7321e906d7c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, оон, анатолий антонов, сергей орджоникидзе
Экс-дипломат назвал хамством письмо Антонову с предложением осудить Россию
Экс-замгенсека ООН Орджоникидзе назвал хамством предложение Антонову осудить Россию
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал "хамством, помноженным на невежество" предложение осудить действия президента РФ, которое российский посол в США Анатолий Антонов получил по почте.
Ранее Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия президента РФ, в котором ему также посоветовали обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США. По его словам, также у посольства РФ раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.
"Это хамство в отношении посла нашего, такое политическое хамство, да и человеческое тоже - послу предлагать изменить родине, это надо вообще не иметь голову, чтобы до такого догадаться. Это безграмотность, они что думают, у нас дипломаты все предатели?" - сказал Орджоникидзе в беседе с РИА Новости.
"Хамство, граничащее с полным невежеством - надо совершенно не понимать, не знать наших людей, которые там работают, чтобы с такого рода предложениями выступать, особенно послу Антонову, который раньше работал заместителем министра обороны РФ", - подчеркнул собеседник агентства.
Он рассказал о попытках в прошлом вербовки американцами российских дипломатов, которые назвал более "аккуратным". "Были, конечно, прецеденты, вербовочные предложения американцы всегда делали нашим дипломатам, которые работают и в посольстве в Вашингтоне
, и в представительстве при ООН
в Нью-Йорке
. Это делали, но несколько в более аккуратной форме, при личных встречах - какой-то американский дипломат знакомил со своим другом, а друг оказывался агентом ФБР
, вот так вот делалось раньше", - рассказал дипломат.
"А сейчас они, видимо, решили экономить собственные ресурсы, встречи не проводить, а просто письма посылать. Это очень смешно, даже трагично и ужасно, но есть что-то комичное, просто невежество человеческое. Хамство, помноженное на невежество", - заключил эксперт.