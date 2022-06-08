https://ria.ru/20220608/porty-1793943205.html

Лавров заявил о готовности оформить гарантии по разблокировке портов

Лавров заявил о готовности оформить гарантии по разблокировке портов - РИА Новости, 08.06.2022

Лавров заявил о готовности оформить гарантии по разблокировке портов

Москва готова "тем или иным способом" оформить гарантии безопасности вывоза украинского зерна через черноморские порты, заявил глава российского МИД Сергей... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:27

2022-06-08T12:27

2022-06-08T13:40

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

черное море

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Москва готова "тем или иным способом" оформить гарантии безопасности вывоза украинского зерна через черноморские порты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции", — сказал он на пресс-конференции в Турции.Лавров подчеркнул, что это "гарантии президента России", и отметил готовность "оформить их тем или иным способом".Министр допустил возможность взаимодействия с Турцией, если для разрешения проблемы "созрела киевская власть".В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам из Украины на мировые рынки, тогда как Москва эти утверждения опровергала.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря.Владимир Путин отметил, что проблем с вывозом зерна не существует и Россия не препятствует этому. Если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, заявил российский президент.

https://ria.ru/20220607/pshenitsa-1793671039.html

черное море

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров о готовности оформить гарантии по разблокировке портов МОСКВА ГОТОВА ОФОРМИТЬ "ТЕМ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ" ГАРАНТИИ ПО РАЗБЛОКИРОВКЕ ПОРТОВ - ЛАВРОВ 2022-06-08T12:27 true PT0M28S

Лавров оценил ситуацию с вывозом украинского зерна СИТУАЦИЯ С УКРАИНСКИМ ЗЕРНОМ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ КРИЗИСУ, НО ЕС РИСУЕТ ИЗ НЕЁ "КАТАСТРОФУ ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА" - ЛАВРОВ 2022-06-08T12:27 true PT0M45S

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Владимир Лаврентьев

в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черное море