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Лавров заявил о готовности оформить гарантии по разблокировке портов - РИА Новости, 08.06.2022
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Лавров заявил о готовности оформить гарантии по разблокировке портов
Лавров заявил о готовности оформить гарантии по разблокировке портов - РИА Новости, 08.06.2022
Лавров заявил о готовности оформить гарантии по разблокировке портов
Москва готова "тем или иным способом" оформить гарантии безопасности вывоза украинского зерна через черноморские порты, заявил глава российского МИД Сергей... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:27
2022-06-08T13:40
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
черное море
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Москва готова "тем или иным способом" оформить гарантии безопасности вывоза украинского зерна через черноморские порты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции", — сказал он на пресс-конференции в Турции.Лавров подчеркнул, что это "гарантии президента России", и отметил готовность "оформить их тем или иным способом".Министр допустил возможность взаимодействия с Турцией, если для разрешения проблемы "созрела киевская власть".В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам из Украины на мировые рынки, тогда как Москва эти утверждения опровергала.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря.Владимир Путин отметил, что проблем с вывозом зерна не существует и Россия не препятствует этому. Если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, заявил российский президент.
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Лавров о готовности оформить гарантии по разблокировке портов
МОСКВА ГОТОВА ОФОРМИТЬ "ТЕМ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ" ГАРАНТИИ ПО РАЗБЛОКИРОВКЕ ПОРТОВ - ЛАВРОВ
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Лавров оценил ситуацию с вывозом украинского зерна
СИТУАЦИЯ С УКРАИНСКИМ ЗЕРНОМ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ КРИЗИСУ, НО ЕС РИСУЕТ ИЗ НЕЁ "КАТАСТРОФУ ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА" - ЛАВРОВ
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), черное море
12:27 08.06.2022 (обновлено: 13:40 08.06.2022)
 
Лавров заявил о готовности оформить гарантии по разблокировке портов

Глава МИД Лавров: Россия готова оформить гарантии по разблокировке портов

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Москва готова "тем или иным способом" оформить гарантии безопасности вывоза украинского зерна через черноморские порты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции", — сказал он на пресс-конференции в Турции.
Лавров подчеркнул, что это "гарантии президента России", и отметил готовность "оформить их тем или иным способом".
Министр допустил возможность взаимодействия с Турцией, если для разрешения проблемы "созрела киевская власть".

"Если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова обеспечивать проход: либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, ну что ж, будем надеяться, что проблема будет решаться", — заключил глава ведомства.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам из Украины на мировые рынки, тогда как Москва эти утверждения опровергала.
При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря.
Владимир Путин отметил, что проблем с вывозом зерна не существует и Россия не препятствует этому. Если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, заявил российский президент.
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В миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Черное море
 
 
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