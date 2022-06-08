https://ria.ru/20220608/porty-1793941124.html

Российские и турецкие военные обсуждают разминирование украинских портов

Российские и турецкие военные обсуждают разминирование украинских портов - РИА Новости, 08.06.2022

Российские и турецкие военные обсуждают разминирование украинских портов

Военные РФ и Турции обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:22

2022-06-08T12:22

2022-06-08T12:22

специальная военная операция на украине

в мире

турция

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

мевлют чавушоглу

мид турции

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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Военные РФ и Турции обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу."Наши военные в контакте с турецкими друзьями обсуждают детали этих процессов, этих инициатив. С нашей стороны каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку - она маленькая на самом деле - решить, никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Турция сообщила, что украинская сторона готова обеспечивать проход через минные поля или разминирование, отметил министр, выразив надежду, что проблема будет решаться.

https://ria.ru/20220607/zerno-1793838119.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мевлют чавушоглу, мид турции, украина