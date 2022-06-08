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Российские и турецкие военные обсуждают разминирование украинских портов - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/porty-1793941124.html
Российские и турецкие военные обсуждают разминирование украинских портов
Российские и турецкие военные обсуждают разминирование украинских портов - РИА Новости, 08.06.2022
Российские и турецкие военные обсуждают разминирование украинских портов
Военные РФ и Турции обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:22
2022-06-08T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
турция
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мевлют чавушоглу
мид турции
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Военные РФ и Турции обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу."Наши военные в контакте с турецкими друзьями обсуждают детали этих процессов, этих инициатив. С нашей стороны каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку - она маленькая на самом деле - решить, никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Турция сообщила, что украинская сторона готова обеспечивать проход через минные поля или разминирование, отметил министр, выразив надежду, что проблема будет решаться.
https://ria.ru/20220607/zerno-1793838119.html
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Владимир Лаврентьев
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в мире, турция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мевлют чавушоглу, мид турции, украина
12:22 08.06.2022
 
Российские и турецкие военные обсуждают разминирование украинских портов

Лавров: российские и турецкие военные обсуждают детали разминирования украинских портов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенный катер в акватории порта в Мариуполе
Военный катер в акватории порта в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военный катер в акватории порта в Мариуполе. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Военные РФ и Турции обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
"Наши военные в контакте с турецкими друзьями обсуждают детали этих процессов, этих инициатив. С нашей стороны каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблемку - она маленькая на самом деле - решить, никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Турция сообщила, что украинская сторона готова обеспечивать проход через минные поля или разминирование, отметил министр, выразив надежду, что проблема будет решаться.
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ООН не подтвердила обвинения Украины против России в краже зерна
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМевлют ЧавушоглуМИД ТурцииУкраина
 
 
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