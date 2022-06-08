https://ria.ru/20220608/portret-1794055100.html

Портрет героя ВОВ появился на въезде в Кадников Вологодской области

Портрет героя ВОВ появился на въезде в Кадников Вологодской области - РИА Новости, 08.06.2022

Портрет героя ВОВ появился на въезде в Кадников Вологодской области

Масштабное граффити с изображением героя Советского Союза Сергея Орешкова появилось на одном из жилых домов города Кадникова в Сокольском районе Вологодской... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:55

2022-06-08T16:55

2022-06-08T16:55

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

череповец

вытегра

общество

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 8 июн - РИА Новости. Масштабное граффити с изображением героя Советского Союза Сергея Орешкова появилось на одном из жилых домов города Кадникова в Сокольском районе Вологодской области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона."Сергей Орешков, младший лейтенант, командир взвода, в 1943 году повторил подвиг Александра Матросова. Он закрыл собой дзот фашистов. Тем самым он обеспечил продвижение своих товарищей вперед, к Победе. Граффити было создано в рамках проекта "Ради жизни на земле", который стартовал прошлом году. Сегодня портреты Героев Советского Союза, наших земляков появились на фасадах зданий в Череповце, Сямже, Вытегре, Соколе. Вологодскую область прославили множество героев, поэтому проект будет продолжен. Он необходим, чтобы вологжане смотрели на портреты земляков и вспоминали об их вкладе в Победу", - сказал, выступая на церемонии открытия граффити, приуроченного к празднованию Дня России, председатель областного парламента Андрей Луценко.Автором проекта "Ради жизни на земле" и его куратором стал депутат Законодательного Собрания Анатолий Дианов."Мы понимаем, что это не просто портрет. В этом лице - вся война, страшная история, которую нельзя забывать. Портрет появился в Кадникове, в прекрасном месте: Сергея Орешкова видят все, кто заезжает в город или выезжает из него", - отметил Дианов, слова которого цитирует пресс-служба Законодательного собрания.

https://ria.ru/20220509/vologda-1787674508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, череповец, вытегра, общество, законодательное собрание вологодской области