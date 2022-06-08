Портрет героя ВОВ появился на въезде в Кадников Вологодской области
© Фото : пресс-служба законодательного собрания Вологодской областиГраффити с изображением героя Советского Союза Сергея Орешкова на стене жилого дома города Кадникова в Сокольском районе Вологодской области
© Фото : пресс-служба законодательного собрания Вологодской области
ВОЛОГДА, 8 июн - РИА Новости. Масштабное граффити с изображением героя Советского Союза Сергея Орешкова появилось на одном из жилых домов города Кадникова в Сокольском районе Вологодской области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
"Сергей Орешков, младший лейтенант, командир взвода, в 1943 году повторил подвиг Александра Матросова. Он закрыл собой дзот фашистов. Тем самым он обеспечил продвижение своих товарищей вперед, к Победе. Граффити было создано в рамках проекта "Ради жизни на земле", который стартовал прошлом году. Сегодня портреты Героев Советского Союза, наших земляков появились на фасадах зданий в Череповце, Сямже, Вытегре, Соколе. Вологодскую область прославили множество героев, поэтому проект будет продолжен. Он необходим, чтобы вологжане смотрели на портреты земляков и вспоминали об их вкладе в Победу", - сказал, выступая на церемонии открытия граффити, приуроченного к празднованию Дня России, председатель областного парламента Андрей Луценко.
Автором проекта "Ради жизни на земле" и его куратором стал депутат Законодательного Собрания Анатолий Дианов.
"Мы понимаем, что это не просто портрет. В этом лице - вся война, страшная история, которую нельзя забывать. Портрет появился в Кадникове, в прекрасном месте: Сергея Орешкова видят все, кто заезжает в город или выезжает из него", - отметил Дианов, слова которого цитирует пресс-служба Законодательного собрания.