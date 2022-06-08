Рейтинг@Mail.ru
Портрет героя ВОВ появился на въезде в Кадников Вологодской области - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20220608/portret-1794055100.html
Портрет героя ВОВ появился на въезде в Кадников Вологодской области
Портрет героя ВОВ появился на въезде в Кадников Вологодской области - РИА Новости, 08.06.2022
Портрет героя ВОВ появился на въезде в Кадников Вологодской области
Масштабное граффити с изображением героя Советского Союза Сергея Орешкова появилось на одном из жилых домов города Кадникова в Сокольском районе Вологодской... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:55
2022-06-08T16:55
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
череповец
вытегра
общество
законодательное собрание вологодской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794051610_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_b158214e989030e4cb70adedf6d26b9f.jpg
ВОЛОГДА, 8 июн - РИА Новости. Масштабное граффити с изображением героя Советского Союза Сергея Орешкова появилось на одном из жилых домов города Кадникова в Сокольском районе Вологодской области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона."Сергей Орешков, младший лейтенант, командир взвода, в 1943 году повторил подвиг Александра Матросова. Он закрыл собой дзот фашистов. Тем самым он обеспечил продвижение своих товарищей вперед, к Победе. Граффити было создано в рамках проекта "Ради жизни на земле", который стартовал прошлом году. Сегодня портреты Героев Советского Союза, наших земляков появились на фасадах зданий в Череповце, Сямже, Вытегре, Соколе. Вологодскую область прославили множество героев, поэтому проект будет продолжен. Он необходим, чтобы вологжане смотрели на портреты земляков и вспоминали об их вкладе в Победу", - сказал, выступая на церемонии открытия граффити, приуроченного к празднованию Дня России, председатель областного парламента Андрей Луценко.Автором проекта "Ради жизни на земле" и его куратором стал депутат Законодательного Собрания Анатолий Дианов."Мы понимаем, что это не просто портрет. В этом лице - вся война, страшная история, которую нельзя забывать. Портрет появился в Кадникове, в прекрасном месте: Сергея Орешкова видят все, кто заезжает в город или выезжает из него", - отметил Дианов, слова которого цитирует пресс-служба Законодательного собрания.
https://ria.ru/20220509/vologda-1787674508.html
вологодская область
череповец
вытегра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794051610_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_cbfb72d7637852fd0a3161062c1e80e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, андрей луценко, череповец, вытегра, общество, законодательное собрание вологодской области
16:55 08.06.2022
 

Портрет героя ВОВ появился на въезде в Кадников Вологодской области

© Фото : пресс-служба законодательного собрания Вологодской областиГраффити с изображением героя Советского Союза Сергея Орешкова на стене жилого дома города Кадникова в Сокольском районе Вологодской области
Граффити с изображением героя Советского Союза Сергея Орешкова на стене жилого дома города Кадникова в Сокольском районе Вологодской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : пресс-служба законодательного собрания Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 8 июн - РИА Новости. Масштабное граффити с изображением героя Советского Союза Сергея Орешкова появилось на одном из жилых домов города Кадникова в Сокольском районе Вологодской области, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
"Сергей Орешков, младший лейтенант, командир взвода, в 1943 году повторил подвиг Александра Матросова. Он закрыл собой дзот фашистов. Тем самым он обеспечил продвижение своих товарищей вперед, к Победе. Граффити было создано в рамках проекта "Ради жизни на земле", который стартовал прошлом году. Сегодня портреты Героев Советского Союза, наших земляков появились на фасадах зданий в Череповце, Сямже, Вытегре, Соколе. Вологодскую область прославили множество героев, поэтому проект будет продолжен. Он необходим, чтобы вологжане смотрели на портреты земляков и вспоминали об их вкладе в Победу", - сказал, выступая на церемонии открытия граффити, приуроченного к празднованию Дня России, председатель областного парламента Андрей Луценко.
Автором проекта "Ради жизни на земле" и его куратором стал депутат Законодательного Собрания Анатолий Дианов.
"Мы понимаем, что это не просто портрет. В этом лице - вся война, страшная история, которую нельзя забывать. Портрет появился в Кадникове, в прекрасном месте: Сергея Орешкова видят все, кто заезжает в город или выезжает из него", - отметил Дианов, слова которого цитирует пресс-служба Законодательного собрания.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 17:38Вологодская область
В Вологде в День Победы прошел парад и шествие "Бессмертного полка"
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоЧереповецВытеграОбществоЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала