СМИ: Порошенко до сих пор не вернулся на Украину
Страна.ua: Порошенко, который должен был вернуться на Украину, все еще находится в Польше
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, который уже должен был вернуться в страну, все еще находится в Польше, сообщает издание "Страна.ua".
Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой экс-президент, выехавший с Украины для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме, гуляет по Лондону. Во вторник экс-президент заявил, что принял участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса в Польше. При этом покинуть Украину Порошенко удалось лишь с третьей попытки. В СМИ начали появляться сообщения, что, покинув страну, он пытается избежать наказания по ряду уголовных дел.
"Петр Порошенко, срок заграничной командировки которого истек еще 2 июня, тем не менее, продолжает свое путешествие по Европе. Вчера его видели в польском городе Сопоте", - пишет издание и в качестве доказательства публикует видео с Порошенко, которое, как утверждается, снято в Сопоте.
После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко на Украине возбудили 20 уголовных производств. Сам Порошенко заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Однако Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения для Порошенко.