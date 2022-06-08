https://ria.ru/20220608/poroshenko-1793973691.html

СМИ: Порошенко до сих пор не вернулся на Украину

СМИ: Порошенко до сих пор не вернулся на Украину - РИА Новости, 08.06.2022

СМИ: Порошенко до сих пор не вернулся на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который уже должен был вернуться в страну, все еще находится в Польше, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:38

2022-06-08T13:38

2022-06-08T13:38

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петр порошенко

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, который уже должен был вернуться в страну, все еще находится в Польше, сообщает издание "Страна.ua".Ранее украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой экс-президент, выехавший с Украины для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме, гуляет по Лондону. Во вторник экс-президент заявил, что принял участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса в Польше. При этом покинуть Украину Порошенко удалось лишь с третьей попытки. В СМИ начали появляться сообщения, что, покинув страну, он пытается избежать наказания по ряду уголовных дел."Петр Порошенко, срок заграничной командировки которого истек еще 2 июня, тем не менее, продолжает свое путешествие по Европе. Вчера его видели в польском городе Сопоте", - пишет издание и в качестве доказательства публикует видео с Порошенко, которое, как утверждается, снято в Сопоте.После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко на Украине возбудили 20 уголовных производств. Сам Порошенко заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Однако Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения для Порошенко.

https://ria.ru/20220606/poroshenko-1793548425.html

https://ria.ru/20220604/ukraina-1792693950.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, петр порошенко, польша