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"Единая Россия" откроет центр помощи в Харьковской области

"Единая Россия" откроет центр помощи в Харьковской области - РИА Новости, 08.06.2022

"Единая Россия" откроет центр помощи в Харьковской области

"Единая Россия" откроет в Харьковской области центр помощи, сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров на заседании штаба партии по гуманитарному РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:41

2022-06-08T13:41

2022-06-08T13:41

специальная военная операция на украине

харьковская область

единая россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. "Единая Россия" откроет в Харьковской области центр помощи, сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров на заседании штаба партии по гуманитарному сотрудничеству."Единая Россия" откроет центр помощи в Харьковской области. В нем жители смогут получить лекарства, продукты и консультации", - сказал он.Туров также добавил, что работа гуманитарного центра внесёт большой вклад в организацию гуманитарной миссии на территории Харьковщины.

https://ria.ru/20220608/rossiya-1793972361.html

харьковская область

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харьковская область, единая россия, ситуация в днр и лнр