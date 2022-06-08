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"Единая Россия" откроет центр помощи в Харьковской области
"Единая Россия" откроет центр помощи в Харьковской области - РИА Новости, 08.06.2022
"Единая Россия" откроет центр помощи в Харьковской области
"Единая Россия" откроет в Харьковской области центр помощи, сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров на заседании штаба партии по гуманитарному РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T13:41
2022-06-08T13:41
2022-06-08T13:41
специальная военная операция на украине
харьковская область
единая россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. "Единая Россия" откроет в Харьковской области центр помощи, сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров на заседании штаба партии по гуманитарному сотрудничеству."Единая Россия" откроет центр помощи в Харьковской области. В нем жители смогут получить лекарства, продукты и консультации", - сказал он.Туров также добавил, что работа гуманитарного центра внесёт большой вклад в организацию гуманитарной миссии на территории Харьковщины.
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харьковская область, единая россия, ситуация в днр и лнр
"Единая Россия" откроет центр помощи в Харьковской области
Партия "Единая Россия" откроет гуманитарный центр в Харьковской области