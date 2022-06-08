13:14 08.06.2022 (обновлено: 14:36 08.06.2022)
"Виноват не Путин и не папа римский": Польше предрекли "жаркую осень"
Myśl Polska: в Польше грядет "жаркая осень" из-за краха экономики и обнищания населения
Протесты фермеров в Варшаве
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Безрассудные действия польских властей привели к тяжелому экономическому кризису, и к осени страну ждут социальные протесты неслыханной силы. Такое мнение в статье для Myśl Polska высказал обозреватель Лукаш Ястржембский.
По его словам, поляки с каждым днем все меньше уверены, что правительство отдает себе отчет в том, насколько ухудшился уровень жизни населения. Теперь граждане больше боятся нищеты, нежели какого-то военного конфликта. Угроза остаться без энергоресурсов и продовольствия также негативно сказывается на настроении людей, подчеркивает Ястржембский.
Он отметил, что республика уже пережила немало потрясений из-за коронавируса и ситуации на Украине, но тот грядущий экономический коллапс, о котором говорят все чаще, может оказаться даже хуже Великой депрессии. На сегодняшний день основное бремя кризиса вынуждены нести на себе те, кто выполняет полезную работу, — медсестры, шахтеры, фермеры, учителя и предприниматели. По мнению Ястржембского, польским властям не удастся, как раньше, убедить население спасать экономику страны.
"Невозможно заставить народ поверить, что идеи свободы и западной демократии важнее, чем толщина кошелька (вернее, его худоба). Уже не удастся убедить, что виноват Путин, Орбан, Лукашенко, Трамп или папа Франциск. Мы все видим людей, которых увольняют с работы, и они прямо рядом с нами", — подчеркнул обозреватель.
Ястржембский считает, что власти в Варшаве не могут предложить людям ничего, кроме пустых лозунгов. "Наносной патриотизм", по его словам, уже не работает, а малочисленные соцвыплаты служат лишь "фиговым листком" для успокоения населения. Что касается Украины, то нынешний энтузиазм поляков скоро кончится, а на его месте будут лишь претензии и несбывшиеся надежды. Учитывая огромные масштабы грядущего кризиса, страну ждут бурные социальные потрясения, которые, возможно, дадут стране новый рывок, однако к ним надо готовиться, подытожил автор.
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