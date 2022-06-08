https://ria.ru/20220608/polyaki-1793963411.html

"Виноват не Путин и не папа римский": Польше предрекли "жаркую осень"

"Виноват не Путин и не папа римский": Польше предрекли "жаркую осень" - РИА Новости, 08.06.2022

"Виноват не Путин и не папа римский": Польше предрекли "жаркую осень"

Безрассудные действия польских властей привели к тяжелому экономическому кризису, и к осени страну ждут социальные протесты неслыханной силы. Такое мнение в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:14

2022-06-08T13:14

2022-06-08T14:36

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Безрассудные действия польских властей привели к тяжелому экономическому кризису, и к осени страну ждут социальные протесты неслыханной силы. Такое мнение в статье для Myśl Polska высказал обозреватель Лукаш Ястржембский.По его словам, поляки с каждым днем все меньше уверены, что правительство отдает себе отчет в том, насколько ухудшился уровень жизни населения. Теперь граждане больше боятся нищеты, нежели какого-то военного конфликта. Угроза остаться без энергоресурсов и продовольствия также негативно сказывается на настроении людей, подчеркивает Ястржембский.Он отметил, что республика уже пережила немало потрясений из-за коронавируса и ситуации на Украине, но тот грядущий экономический коллапс, о котором говорят все чаще, может оказаться даже хуже Великой депрессии. На сегодняшний день основное бремя кризиса вынуждены нести на себе те, кто выполняет полезную работу, — медсестры, шахтеры, фермеры, учителя и предприниматели. По мнению Ястржембского, польским властям не удастся, как раньше, убедить население спасать экономику страны."Невозможно заставить народ поверить, что идеи свободы и западной демократии важнее, чем толщина кошелька (вернее, его худоба). Уже не удастся убедить, что виноват Путин, Орбан, Лукашенко, Трамп или папа Франциск. Мы все видим людей, которых увольняют с работы, и они прямо рядом с нами", — подчеркнул обозреватель.Ястржембский считает, что власти в Варшаве не могут предложить людям ничего, кроме пустых лозунгов. "Наносной патриотизм", по его словам, уже не работает, а малочисленные соцвыплаты служат лишь "фиговым листком" для успокоения населения. Что касается Украины, то нынешний энтузиазм поляков скоро кончится, а на его месте будут лишь претензии и несбывшиеся надежды. Учитывая огромные масштабы грядущего кризиса, страну ждут бурные социальные потрясения, которые, возможно, дадут стране новый рывок, однако к ним надо готовиться, подытожил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220608/otpusk-1793925191.html

https://ria.ru/20220606/khvorost-1793494698.html

украина

варшава

польша

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), украина, варшава, владимир путин, польша