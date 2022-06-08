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Власти Польши призвали граждан не поддаваться панике из-за цен на уголь - РИА Новости, 08.06.2022
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Власти Польши призвали граждан не поддаваться панике из-за цен на уголь
Власти Польши призвали граждан не поддаваться панике из-за цен на уголь - РИА Новости, 08.06.2022
Власти Польши призвали граждан не поддаваться панике из-за цен на уголь
Польские власти просят граждан страны не покупать дорогой уголь, обещая снижение цены. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:31
2022-06-08T12:31
цены на нефть
анна москва
польша
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ВАРШАВА, 8 июня – РИА Новости. Польские власти просят граждан страны не покупать дорогой уголь, обещая снижение цены.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. В среду парламент Польши рассмотрит законопроект о предоставлении компенсации продавцам, снизившим цены на уголь."Мы просим не поддаваться панике, не покупать дорогой уголь", - заявила журналистам в среду в сейме республики министр климата и окружающей среды Анна Москва, отметив, что в настоящее время некоторые частные фирмы на фоне дефицита угля "продают его по абсолютно недопустимой цене, пользуясь паникой"."С помощью государственных предприятий, а также с помощью инструментов дополнительной финансовой поддержки работающих на рынке предприятий мы обеспечим большее количество угля на рынке по хорошей цене", - сказала она."По такой цене он будет поставляться во все польские домашние хозяйства", - пообещала министр.
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цены на нефть, анна москва, польша, россия, в мире
12:31 08.06.2022
 
Власти Польши призвали граждан не поддаваться панике из-за цен на уголь

Польские власти попросили граждан не покупать дорогой уголь, обещая снижение цены

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 июня – РИА Новости. Польские власти просят граждан страны не покупать дорогой уголь, обещая снижение цены.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. В среду парламент Польши рассмотрит законопроект о предоставлении компенсации продавцам, снизившим цены на уголь.
"Мы просим не поддаваться панике, не покупать дорогой уголь", - заявила журналистам в среду в сейме республики министр климата и окружающей среды Анна Москва, отметив, что в настоящее время некоторые частные фирмы на фоне дефицита угля "продают его по абсолютно недопустимой цене, пользуясь паникой".
"С помощью государственных предприятий, а также с помощью инструментов дополнительной финансовой поддержки работающих на рынке предприятий мы обеспечим большее количество угля на рынке по хорошей цене", - сказала она.
"По такой цене он будет поставляться во все польские домашние хозяйства", - пообещала министр.
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