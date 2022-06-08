https://ria.ru/20220608/polet-1794101154.html

В России подорожал полет в эконом-классе

В России подорожал полет в эконом-классе - РИА Новости, 08.06.2022

В России подорожал полет в эконом-классе

Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 28 мая по 3 июня в среднем выросла почти на 8%, сообщает Росстат. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:56

2022-06-08T19:56

2022-06-08T22:09

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новости - туризм

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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 28 мая по 3 июня в среднем выросла почти на 8%, сообщает Росстат."Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 28 мая по 3 июня - ред.) увеличилась на 7,7%", - сообщает ведомство.За отчетную неделю средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 4,8%, в санатории – на 3,5%, проживание в четырех и пятизвездочных отелях - на 0,5%, гостиницах с одной звездой, мотелях и хостелах - на 0,4%, а в двух-трехзвездочных отелях - на 0,3%.С начала года стоимость полета в салоне экономического класса, по данным ведомства, выросла на 13,1%, проживание в гостиницах с одной и двумя звездами подорожало незначительно - на 3,3% и 1,9% соответственно, а вот размещение в отеле с тремя звездами увеличилось в цене на 5,2%, четырьмя-пятью звездами - на 8,3%.Размещение в хостеле с начала года выросло на 2,4%, в домах отдыха и пансионатах - на 8,04%. Больше всего за отчетный период цены поднялись в санаториях - на 12,7%.

https://ria.ru/20220608/benzin-1794094610.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, новости - туризм