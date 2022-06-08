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В России подорожал полет в эконом-классе
В России подорожал полет в эконом-классе - РИА Новости, 08.06.2022
В России подорожал полет в эконом-классе
Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 28 мая по 3 июня в среднем выросла почти на 8%, сообщает Росстат. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:56
2022-06-08T19:56
2022-06-08T22:09
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 28 мая по 3 июня в среднем выросла почти на 8%, сообщает Росстат."Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 28 мая по 3 июня - ред.) увеличилась на 7,7%", - сообщает ведомство.За отчетную неделю средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 4,8%, в санатории – на 3,5%, проживание в четырех и пятизвездочных отелях - на 0,5%, гостиницах с одной звездой, мотелях и хостелах - на 0,4%, а в двух-трехзвездочных отелях - на 0,3%.С начала года стоимость полета в салоне экономического класса, по данным ведомства, выросла на 13,1%, проживание в гостиницах с одной и двумя звездами подорожало незначительно - на 3,3% и 1,9% соответственно, а вот размещение в отеле с тремя звездами увеличилось в цене на 5,2%, четырьмя-пятью звездами - на 8,3%.Размещение в хостеле с начала года выросло на 2,4%, в домах отдыха и пансионатах - на 8,04%. Больше всего за отчетный период цены поднялись в санаториях - на 12,7%.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, новости - туризм
19:56 08.06.2022 (обновлено: 22:09 08.06.2022)
В России подорожал полет в эконом-классе
Росстат: полет в эконом-классе по России за неделю подорожал в среднем на восемь процентов
МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 28 мая по 3 июня в среднем выросла почти на 8%, сообщает Росстат.
"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 28 мая по 3 июня - ред.) увеличилась на 7,7%", - сообщает ведомство.
За отчетную неделю средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 4,8%, в санатории – на 3,5%, проживание в четырех и пятизвездочных отелях - на 0,5%, гостиницах с одной звездой, мотелях и хостелах - на 0,4%, а в двух-трехзвездочных отелях - на 0,3%.
С начала года стоимость полета в салоне экономического класса, по данным ведомства, выросла на 13,1%, проживание в гостиницах с одной и двумя звездами подорожало незначительно - на 3,3% и 1,9% соответственно, а вот размещение в отеле с тремя звездами увеличилось в цене на 5,2%, четырьмя-пятью звездами - на 8,3%.
Размещение в хостеле с начала года выросло на 2,4%, в домах отдыха и пансионатах - на 8,04%. Больше всего за отчетный период цены поднялись в санаториях - на 12,7%.