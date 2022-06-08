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Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17
Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17 - РИА Новости, 08.06.2022
Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17
Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17 человек, сообщает иранское агентство YJC со ссылкой на власти. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:43
2022-06-08T09:43
2022-06-08T10:02
в мире
иран
мешхед
йезд
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17 человек, сообщает иранское агентство YJC со ссылкой на власти.Ранее агентство Tasnim сообщало о 13 погибших и около 50 пострадавших в результате схода с рельсов поезда, следовавшего из Мешхеда в город Йезд. Как отмечают СМИ, сход с рельсов мог произойти в результате столкновения поезда с экскаватором. Трагедия произошла в провинции Южный Хорасан. По информации иранского Общества Красного Полумесяца в провинции, в поезде находились около 430 пассажиров."Сейчас сообщается о 17 погибших, но из-за того, что на данные момент спасательные службы изучают другие части вагонов, возможно, число вырастет", - приводит агентство заявление главы округа Тебес, в котором случилась трагедия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, мешхед, йезд
09:43 08.06.2022 (обновлено: 10:02 08.06.2022)
Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17
YJC: число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда на востоке Ирана достигло 17