https://ria.ru/20220608/poezd-1793900841.html

Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17

Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17 - РИА Новости, 08.06.2022

Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17

Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17 человек, сообщает иранское агентство YJC со ссылкой на власти. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T09:43

2022-06-08T09:43

2022-06-08T10:02

в мире

иран

мешхед

йезд

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17 человек, сообщает иранское агентство YJC со ссылкой на власти.Ранее агентство Tasnim сообщало о 13 погибших и около 50 пострадавших в результате схода с рельсов поезда, следовавшего из Мешхеда в город Йезд. Как отмечают СМИ, сход с рельсов мог произойти в результате столкновения поезда с экскаватором. Трагедия произошла в провинции Южный Хорасан. По информации иранского Общества Красного Полумесяца в провинции, в поезде находились около 430 пассажиров."Сейчас сообщается о 17 погибших, но из-за того, что на данные момент спасательные службы изучают другие части вагонов, возможно, число вырастет", - приводит агентство заявление главы округа Тебес, в котором случилась трагедия.

иран

мешхед

йезд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран, мешхед, йезд