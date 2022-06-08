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Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17 - РИА Новости, 08.06.2022
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Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17
Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17 - РИА Новости, 08.06.2022
Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17
Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17 человек, сообщает иранское агентство YJC со ссылкой на власти. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T09:43
2022-06-08T10:02
в мире
иран
мешхед
йезд
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17 человек, сообщает иранское агентство YJC со ссылкой на власти.Ранее агентство Tasnim сообщало о 13 погибших и около 50 пострадавших в результате схода с рельсов поезда, следовавшего из Мешхеда в город Йезд. Как отмечают СМИ, сход с рельсов мог произойти в результате столкновения поезда с экскаватором. Трагедия произошла в провинции Южный Хорасан. По информации иранского Общества Красного Полумесяца в провинции, в поезде находились около 430 пассажиров."Сейчас сообщается о 17 погибших, но из-за того, что на данные момент спасательные службы изучают другие части вагонов, возможно, число вырастет", - приводит агентство заявление главы округа Тебес, в котором случилась трагедия.
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в мире, иран, мешхед, йезд
09:43 08.06.2022 (обновлено: 10:02 08.06.2022)
 
Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17

YJC: число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда на востоке Ирана достигло 17

© AFP 2022 / Iranian Red CrescentНа месте крушения поезда на востоке Ирана
На месте крушения поезда на востоке Ирана - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / Iranian Red Crescent
На месте крушения поезда на востоке Ирана
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17 человек, сообщает иранское агентство YJC со ссылкой на власти.
Ранее агентство Tasnim сообщало о 13 погибших и около 50 пострадавших в результате схода с рельсов поезда, следовавшего из Мешхеда в город Йезд. Как отмечают СМИ, сход с рельсов мог произойти в результате столкновения поезда с экскаватором. Трагедия произошла в провинции Южный Хорасан. По информации иранского Общества Красного Полумесяца в провинции, в поезде находились около 430 пассажиров.
"Сейчас сообщается о 17 погибших, но из-за того, что на данные момент спасательные службы изучают другие части вагонов, возможно, число вырастет", - приводит агентство заявление главы округа Тебес, в котором случилась трагедия.
 
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