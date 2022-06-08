https://ria.ru/20220608/poezd-1793887384.html
В Иране сошел с рельсов пассажирский поезд
В Иране сошел с рельсов пассажирский поезд - РИА Новости, 08.06.2022
В Иране сошел с рельсов пассажирский поезд
Пассажирский поезд сошел с рельсов утром в иранской провинции Южный Хорасан, погибли 13 человек и 50 пострадали, передает местное агентство Tasnim. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T08:31
2022-06-08T08:31
2022-06-08T10:01
в мире
иран
мешхед
йезд
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пассажирский поезд сошел с рельсов утром в иранской провинции Южный Хорасан, погибли 13 человек и 50 пострадали, передает местное агентство Tasnim."По последним данным, 13 человек погибли, около 50 пострадали", - приводит агентство выдержку из сообщения службы скорой помощи названной провинции.По данным агентства, поезд следовал из Мешхеда, второго по населению города Ирана, в город Йезд в центральной части страны. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.
https://ria.ru/20220606/iran-1793498609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, мешхед, йезд
08:31 08.06.2022 (обновлено: 10:01 08.06.2022)
В Иране сошел с рельсов пассажирский поезд
Tasnim: в Иране сошел с рельсов пассажирский поезд, погибли 13 человек