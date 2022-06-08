https://ria.ru/20220608/poezd-1793887384.html

В Иране сошел с рельсов пассажирский поезд

В Иране сошел с рельсов пассажирский поезд - РИА Новости, 08.06.2022

В Иране сошел с рельсов пассажирский поезд

Пассажирский поезд сошел с рельсов утром в иранской провинции Южный Хорасан, погибли 13 человек и 50 пострадали, передает местное агентство Tasnim. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T08:31

2022-06-08T08:31

2022-06-08T10:01

в мире

иран

мешхед

йезд

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пассажирский поезд сошел с рельсов утром в иранской провинции Южный Хорасан, погибли 13 человек и 50 пострадали, передает местное агентство Tasnim."По последним данным, 13 человек погибли, около 50 пострадали", - приводит агентство выдержку из сообщения службы скорой помощи названной провинции.По данным агентства, поезд следовал из Мешхеда, второго по населению города Ирана, в город Йезд в центральной части страны. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

https://ria.ru/20220606/iran-1793498609.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, иран, мешхед, йезд