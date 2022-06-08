В ростовском суде сообщили подробности нападения на пристава и конвоира
Ранивший пристава и конвоира в ростовском суде проходит по делу о покушении на убийство
Полицейский автомобиль. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Подсудимый, ранивший в районном суде Ростова-на-Дону пристава и конвоира, проходит по делу о разбое и покушении на убийство, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
В среду обвиняемый по уголовному делу, которого доставили в Пролетарский суд Ростова-на-Дону на заседание, заточкой ранил конвоира, забрал его оружие и выстрелил в судебного пристава. Оба были госпитализированы.
"Сегодня в здании Пролетарского районного суда... рассматривалось уголовное дело в отношении Костюкова Ивана Николаевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 (Разбой), частью 3 статьи 162, частью 1 статьи 222 (Ношение оружия), частью 1 статьи 222.1 (Ношение взрывчатых веществ), пунктом "б" части 4 статьи 162 (два эпизода), частью 3 статьи 30, пунктами "а, б, е, з" части 2 статьи 105 (Покушение на убийство)", - сказал представитель суда. Второй фигурант дела - Данил Севостьянов, его обвиняют по статье "кража" УК РФ.
Дело рассматривается с участием присяжных заседателей. Представитель суда отметил, что Костюков ранил сотрудника охранно-конвойной службы заточкой, забрал табельное оружие и выстрелил в судебного пристава. Скрыться обвиняемому не удалось.
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