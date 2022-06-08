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Самое большое в мире Знамя Победы развернут на Поклонной горе

Самое большое в мире Знамя Победы развернут на Поклонной горе - РИА Новости, 08.06.2022

Самое большое в мире Знамя Победы развернут на Поклонной горе

Участники международного проекта "Непокорённые" развернут самое большое в мире Знамя Победы в День России у стен Музея Победы , сообщили в пресс - службе музея. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T18:22

2022-06-08T18:22

2022-06-08T18:24

игорь баринов

общество

белоруссия

музей победы

снг

фонд президентских грантов

день россии

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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Участники международного проекта "Непокорённые" развернут самое большое в мире Знамя Победы в День России у стен Музея Победы , сообщили в пресс - службе музея.В пресс-службе отметили, что мероприятие посетит руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и руководитель Дома Народов России Анна Полежаева, с которыми смогут пообщаться участники акции.Проект "Непокорённые" направлен на развитие общественной дипломатии и межнационального сотрудничества среди молодежи стран СНГ. В этом году проект состоится с 11 по 23 июня по маршруту Россия - Белоруссия.Проект реализует Международный Ломоносовский клуб при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам национальностей.

https://ria.ru/20220607/rossiya-1793811577.html

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игорь баринов, общество, белоруссия, музей победы, снг, фонд президентских грантов, день россии