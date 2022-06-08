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Самое большое в мире Знамя Победы развернут на Поклонной горе - РИА Новости, 08.06.2022
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Самое большое в мире Знамя Победы развернут на Поклонной горе
Самое большое в мире Знамя Победы развернут на Поклонной горе - РИА Новости, 08.06.2022
Самое большое в мире Знамя Победы развернут на Поклонной горе
Участники международного проекта "Непокорённые" развернут самое большое в мире Знамя Победы в День России у стен Музея Победы , сообщили в пресс - службе музея. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T18:22
2022-06-08T18:24
игорь баринов
общество
белоруссия
музей победы
снг
фонд президентских грантов
день россии
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Участники международного проекта "Непокорённые" развернут самое большое в мире Знамя Победы в День России у стен Музея Победы , сообщили в пресс - службе музея.В пресс-службе отметили, что мероприятие посетит руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и руководитель Дома Народов России Анна Полежаева, с которыми смогут пообщаться участники акции.Проект "Непокорённые" направлен на развитие общественной дипломатии и межнационального сотрудничества среди молодежи стран СНГ. В этом году проект состоится с 11 по 23 июня по маршруту Россия - Белоруссия.Проект реализует Международный Ломоносовский клуб при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам национальностей.
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игорь баринов, общество, белоруссия, музей победы, снг, фонд президентских грантов, день россии
18:22 08.06.2022 (обновлено: 18:24 08.06.2022)
 
Самое большое в мире Знамя Победы развернут на Поклонной горе

Самое большое в мире Знамя Победы развернут у стен Музея Победы 12 июня

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗнамя Победы
Знамя Победы - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Участники международного проекта "Непокорённые" развернут самое большое в мире Знамя Победы в День России у стен Музея Победы , сообщили в пресс - службе музея.
"12 июня, в День России, у стен Музея Победы участники международного проекта "Непокорённые" развернут самое большое в мире Знамя Победы. Его размер: 33 метра в ширину и 63 метра в длину и площадью 2022 квадратных метра", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что мероприятие посетит руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и руководитель Дома Народов России Анна Полежаева, с которыми смогут пообщаться участники акции.
Проект "Непокорённые" направлен на развитие общественной дипломатии и межнационального сотрудничества среди молодежи стран СНГ. В этом году проект состоится с 11 по 23 июня по маршруту Россия - Белоруссия.
Проект реализует Международный Ломоносовский клуб при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам национальностей.
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Игорь БариновОбществоБелоруссияМузей ПобедыСНГФонд президентских грантовДень России
 
 
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