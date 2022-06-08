13:49 08.06.2022 (обновлено: 14:55 08.06.2022)
Песков приветствовал идею назвать площадь в Москве в честь ДНР
Песков заявил, что ему нравится идея назвать площадь у посольства США в Москве в честь ДНР
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему как москвичу нравится итоговый вариант наименования площади у посольства США в Москве в честь Донецкой Народной Республики, и отметил, что нужно найти место для площади ЛНР.
"Мне как москвичу итоговый вариант нравится и мне как москвичу, конечно, хотелось бы, чтобы одновременно с этим сразу была выбрана площадь Луганской Народной Республики", - сказал Песков журналистам.
Ранее власти Москвы проинформировали, что жители столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". Отмечается, что безымянная территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.