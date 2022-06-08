https://ria.ru/20220608/ploschad-1793978390.html

Песков приветствовал идею назвать площадь в Москве в честь ДНР

Песков приветствовал идею назвать площадь в Москве в честь ДНР - РИА Новости, 08.06.2022

Песков приветствовал идею назвать площадь в Москве в честь ДНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему как москвичу нравится итоговый вариант наименования площади у посольства США в Москве в честь... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:49

2022-06-08T13:49

2022-06-08T14:55

дмитрий песков

политика

россия

сша

москва

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему как москвичу нравится итоговый вариант наименования площади у посольства США в Москве в честь Донецкой Народной Республики, и отметил, что нужно найти место для площади ЛНР."Мне как москвичу итоговый вариант нравится и мне как москвичу, конечно, хотелось бы, чтобы одновременно с этим сразу была выбрана площадь Луганской Народной Республики", - сказал Песков журналистам.Ранее власти Москвы проинформировали, что жители столицы выбрали название для площади у посольства США на портале "Активный гражданин", наибольшее количество голосов набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". Отмечается, что безымянная территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.

https://ria.ru/20220524/goroda-1790336464.html

россия

сша

москва

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, политика, россия, сша, москва, донецкая народная республика