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У пленного британского наемника нашли координаты захоронения мирных жителей

У пленного британского наемника нашли координаты захоронения мирных жителей - РИА Новости, 08.06.2022

У пленного британского наемника нашли координаты захоронения мирных жителей

Координаты захоронения, предположительно, мирных жителей, нашли в дневнике британского наемника Эндрю Хилла, взятого в плен российскими военными в ходе операции РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:50

2022-06-08T12:50

2022-06-08T16:34

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

россия

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ХЕРСОН, 8 июн — РИА Новости. Координаты захоронения, предположительно, мирных жителей, нашли в дневнике британского наемника Эндрю Хилла, взятого в плен российскими военными в ходе операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости."Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626). <...> До сих пор нет дохода, сбережения иссякают", — написано на одной из страниц дневника, с которым удалось ознакомиться репортеру агентства.Согласно онлайн-картам Google, указанные координаты соответствуют адресу: Украина, Киевская область, между городами Ирпень и Буча, возможно, улица Вокзальная (VAGZALNAJA) в Ирпене.Когда именно была сделана запись, в дневнике не указано.На Эндрю Хилла и еще двух наемников в ДНР заведено уголовное дело, прокуратура передала его в суд. Их обвиняют по нескольким статьям, среди которых "совершение преступления группой лиц", "насильственный захват власти или насильственное удержание власти", "наемничество".Следствие установило, что обвиняемые за вознаграждение принимали участие на стороне украинских войск в операции по насильственному захвату власти в ДНР. Обвинение утверждает, что боевиков могут приговорить к смертной казни.

https://ria.ru/20220604/sud-1793191211.html

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Допрос пленного британца, воевавшего за Украину Координаты захоронения 280 мирных жителей нашли в блокноте попавшего в плен наемника из Британии Эндрю Хилла, передает корреспондент РИА Новости. "Восток или юг. Массовое захоронение 280 гражданских… Нет стабильного дохода, сбережения иссякают", - гласит запись. 2022-06-08T12:50 true PT4M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, россия