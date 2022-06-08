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У пленного британского наемника нашли координаты захоронения мирных жителей - РИА Новости, 08.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/plennyy-1793953843.html
У пленного британского наемника нашли координаты захоронения мирных жителей
У пленного британского наемника нашли координаты захоронения мирных жителей - РИА Новости, 08.06.2022
У пленного британского наемника нашли координаты захоронения мирных жителей
Координаты захоронения, предположительно, мирных жителей, нашли в дневнике британского наемника Эндрю Хилла, взятого в плен российскими военными в ходе операции РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:50
2022-06-08T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
россия
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ХЕРСОН, 8 июн — РИА Новости. Координаты захоронения, предположительно, мирных жителей, нашли в дневнике британского наемника Эндрю Хилла, взятого в плен российскими военными в ходе операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости."Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626). &lt;...&gt; До сих пор нет дохода, сбережения иссякают", — написано на одной из страниц дневника, с которым удалось ознакомиться репортеру агентства.Согласно онлайн-картам Google, указанные координаты соответствуют адресу: Украина, Киевская область, между городами Ирпень и Буча, возможно, улица Вокзальная (VAGZALNAJA) в Ирпене.Когда именно была сделана запись, в дневнике не указано.На Эндрю Хилла и еще двух наемников в ДНР заведено уголовное дело, прокуратура передала его в суд. Их обвиняют по нескольким статьям, среди которых "совершение преступления группой лиц", "насильственный захват власти или насильственное удержание власти", "наемничество".Следствие установило, что обвиняемые за вознаграждение принимали участие на стороне украинских войск в операции по насильственному захвату власти в ДНР. Обвинение утверждает, что боевиков могут приговорить к смертной казни.
https://ria.ru/20220604/sud-1793191211.html
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Допрос пленного британца, воевавшего за Украину
Координаты захоронения 280 мирных жителей нашли в блокноте попавшего в плен наемника из Британии Эндрю Хилла, передает корреспондент РИА Новости. "Восток или юг. Массовое захоронение 280 гражданских… Нет стабильного дохода, сбережения иссякают", - гласит запись.
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в мире, великобритания, россия
12:50 08.06.2022 (обновлено: 16:34 08.06.2022)
 
У пленного британского наемника нашли координаты захоронения мирных жителей

В блокноте пленного британского наемника Хилла нашли координаты захоронения 280 человек

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 8 июн — РИА Новости. Координаты захоронения, предположительно, мирных жителей, нашли в дневнике британского наемника Эндрю Хилла, взятого в плен российскими военными в ходе операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
"Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626). <...> До сих пор нет дохода, сбережения иссякают", — написано на одной из страниц дневника, с которым удалось ознакомиться репортеру агентства.
© РИА НовостиБлокнот попавшего в плен наемника из Британии Эндрю Хилла
Блокнот попавшего в плен наемника из Британии Эндрю Хилла
© РИА Новости
Блокнот попавшего в плен наемника из Британии Эндрю Хилла
Согласно онлайн-картам Google, указанные координаты соответствуют адресу: Украина, Киевская область, между городами Ирпень и Буча, возможно, улица Вокзальная (VAGZALNAJA) в Ирпене.
Когда именно была сделана запись, в дневнике не указано.
На Эндрю Хилла и еще двух наемников в ДНР заведено уголовное дело, прокуратура передала его в суд. Их обвиняют по нескольким статьям, среди которых "совершение преступления группой лиц", "насильственный захват власти или насильственное удержание власти", "наемничество".
Следствие установило, что обвиняемые за вознаграждение принимали участие на стороне украинских войск в операции по насильственному захвату власти в ДНР. Обвинение утверждает, что боевиков могут приговорить к смертной казни.
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