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Москалькова рассказала о посещении украинских военнопленных в Севастополе

Москалькова рассказала о посещении украинских военнопленных в Севастополе - РИА Новости, 08.06.2022

Москалькова рассказала о посещении украинских военнопленных в Севастополе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, как посещала украинских военнопленных, которые просили связаться их близкими и передать... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:15

2022-06-08T15:15

2022-06-08T15:21

специальная военная операция на украине

совет федерации рф

татьяна москалькова

севастополь

украина

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, как посещала украинских военнопленных, которые просили связаться их близкими и передать им, что они живы."Украинская сторона тоже обращается с вопросами. Если они гуманитарного плана и могут помочь украинским людям, то мы выполняем их. Когда я посещала Севастополь, ...я посещала украинских пленных, раненых пленных и они обращались ко мне (с просьбой) связаться с их родственниками и сообщить о судьбе, что они живы, как их самочувствие, они назвали имена детей и жен, и мы это все выполнили. И это очень важно, чтобы не потерять гуманитарную человеческую составляющую, милосердие к людям, независимо от ситуации", - сказала Москалькова во время пленарного заседания Совета Федерации, где она представила доклад о работе за 2021 год.

https://ria.ru/20220608/moryaki-1793995966.html

севастополь

украина

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совет федерации рф, татьяна москалькова, севастополь, украина