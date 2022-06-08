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Москалькова рассказала о посещении украинских военнопленных в Севастополе
Москалькова рассказала о посещении украинских военнопленных в Севастополе - РИА Новости, 08.06.2022
Москалькова рассказала о посещении украинских военнопленных в Севастополе
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, как посещала украинских военнопленных, которые просили связаться их близкими и передать... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:15
2022-06-08T15:15
2022-06-08T15:21
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
татьяна москалькова
севастополь
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, как посещала украинских военнопленных, которые просили связаться их близкими и передать им, что они живы."Украинская сторона тоже обращается с вопросами. Если они гуманитарного плана и могут помочь украинским людям, то мы выполняем их. Когда я посещала Севастополь, ...я посещала украинских пленных, раненых пленных и они обращались ко мне (с просьбой) связаться с их родственниками и сообщить о судьбе, что они живы, как их самочувствие, они назвали имена детей и жен, и мы это все выполнили. И это очень важно, чтобы не потерять гуманитарную человеческую составляющую, милосердие к людям, независимо от ситуации", - сказала Москалькова во время пленарного заседания Совета Федерации, где она представила доклад о работе за 2021 год.
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совет федерации рф, татьяна москалькова, севастополь, украина
15:15 08.06.2022 (обновлено: 15:21 08.06.2022)
Москалькова рассказала о посещении украинских военнопленных в Севастополе
Москалькова: просьбы украинских пленных сообщить родственникам об их судьбе были выполнены