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Москалькова рассказала о посещении украинских военнопленных в Севастополе - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/plennye-1794014287.html
Москалькова рассказала о посещении украинских военнопленных в Севастополе
Москалькова рассказала о посещении украинских военнопленных в Севастополе - РИА Новости, 08.06.2022
Москалькова рассказала о посещении украинских военнопленных в Севастополе
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, как посещала украинских военнопленных, которые просили связаться их близкими и передать... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:15
2022-06-08T15:21
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
татьяна москалькова
севастополь
украина
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, как посещала украинских военнопленных, которые просили связаться их близкими и передать им, что они живы."Украинская сторона тоже обращается с вопросами. Если они гуманитарного плана и могут помочь украинским людям, то мы выполняем их. Когда я посещала Севастополь, ...я посещала украинских пленных, раненых пленных и они обращались ко мне (с просьбой) связаться с их родственниками и сообщить о судьбе, что они живы, как их самочувствие, они назвали имена детей и жен, и мы это все выполнили. И это очень важно, чтобы не потерять гуманитарную человеческую составляющую, милосердие к людям, независимо от ситуации", - сказала Москалькова во время пленарного заседания Совета Федерации, где она представила доклад о работе за 2021 год.
https://ria.ru/20220608/moryaki-1793995966.html
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совет федерации рф, татьяна москалькова, севастополь, украина
15:15 08.06.2022 (обновлено: 15:21 08.06.2022)
 
Москалькова рассказала о посещении украинских военнопленных в Севастополе

Москалькова: просьбы украинских пленных сообщить родственникам об их судьбе были выполнены

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов"
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, как посещала украинских военнопленных, которые просили связаться их близкими и передать им, что они живы.
"Украинская сторона тоже обращается с вопросами. Если они гуманитарного плана и могут помочь украинским людям, то мы выполняем их. Когда я посещала Севастополь, ...я посещала украинских пленных, раненых пленных и они обращались ко мне (с просьбой) связаться с их родственниками и сообщить о судьбе, что они живы, как их самочувствие, они назвали имена детей и жен, и мы это все выполнили. И это очень важно, чтобы не потерять гуманитарную человеческую составляющую, милосердие к людям, независимо от ситуации", - сказала Москалькова во время пленарного заседания Совета Федерации, где она представила доклад о работе за 2021 год.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСовет Федерации РФТатьяна МоскальковаСевастопольУкраина
 
 
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